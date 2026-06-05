Astronaut en duurzaamheidspionier Wubbo Ockels was een toonbeeld van innovatief denken, met vele oplossingen voor een duurzame planeet. Om zijn gedachtegoed springlevend te houden, is de Wubbo Ockels Innovatieprijs in het leven geroepen. Een unieke prijs die talent stimuleert om duurzame impact op onze planeet te maken. Iedereen met een impactvolle innovatie kan tot en met 16 oktober 2026 meedingen. Op 13 november 2026 is de finale en worden de drie winnaars bekend gemaakt. Zij krijgen hulp bij het verder brengen van hun innovatie en maken kans op een geldbedrag van in totaal € 50.000.
Waarom meedoen?
- Kans op één van de drie geldbedragen: €25.000, €15.000 of €10.000
- Een introductie in een netwerk van duurzame innovatieprofessionals
- Landelijke media-aandacht voor jouw idee
- Dé kans om jouw innovatie op de kaart te zetten
Aanmelden kan tot en met 16 oktober 2026.
Jury
De jury is als volgt samengesteld:
- Joos Ockels, Echtgenote van Wubbo Ockels en bestuurslid De Groene Grachten
- Maurits Groen, Ondernemer
- Andy van den Dobbelsteen, Hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft
- Douwe van den Wall Bake, Innovatie manager TBI
- Yvette Watson, CEO 2B Collective; Co-founder PHI Factory
- Cees van der Spek, PR en Global Corporate Relations Director Edge
- Jasper Folmer, Programma Manager Natuur & Klimaat Fred Foundation
- Marloes van der Weele, Duurzaamheidsexpert Future Fit Rabobank regio Noordwest
Bron: Wubbo Ockels Innovatieprijs