Astronaut en duurzaamheidspionier Wubbo Ockels was een toonbeeld van innovatief denken, met vele oplossingen voor een duurzame planeet. Om zijn gedachtegoed springlevend te houden, is de Wubbo Ockels Innovatieprijs in het leven geroepen. Een unieke prijs die talent stimuleert om duurzame impact op onze planeet te maken. Iedereen met een impactvolle innovatie kan tot en met 16 oktober 2026 meedingen. Op 13 november 2026 is de finale en worden de drie winnaars bekend gemaakt. Zij krijgen hulp bij het verder brengen van hun innovatie en maken kans op een geldbedrag van in totaal € 50.000.

Waarom meedoen?

Kans op één van de drie geldbedragen: €25.000, €15.000 of €10.000

Een introductie in een netwerk van duurzame innovatieprofessionals

Landelijke media-aandacht voor jouw idee

Dé kans om jouw innovatie op de kaart te zetten

Aanmelden kan tot en met 16 oktober 2026.

Jury

De jury is als volgt samengesteld: