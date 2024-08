Nobian, een Europese leider op het gebied van zout, essentiële chemicaliën en energieopslag, heeft zijn emissiereductiedoelstellingen voor de korte en lange termijn laten valideren door het Science Based Targets initiative (SBTi). Het SBTi heeft Nobians scope 1 en 2 doelstelling voor 2040 op wetenschappelijke basis gevalideerd. Ook zijn Nobians doelstellingen in lijn met SBTi’s 1,5°C mitigatiepaden voor het bereiken van netto nul-uitstoot in 2050, of eerder.

Nobians nul-uitstoot doelstellingen gevalideerd en in lijn met het 1,5°C traject van het Klimaatakkoord van Parijs

Het SBTi heeft Nobians scope 1 en 2 CO₂ emissiereductiedoelstellingen voor 2030 en 2040 gevalideerd en vastgesteld dat deze bijdragen aan het beperken van de temperatuurstijging wereldwijd tot 1,5°C. Daarnaast heeft SBTi de scope 1, 2 en 3 doelstellingen van Nobian voor 2050 geëvalueerd. Ook deze zijn in lijn met de 1,5°C mitigatiepaden voor het bereiken van netto-nul uitstoot in 2050, of eerder. Hiermee zijn de broeikasgasemissiereductiedoelstelling van Nobian in overeenstemming met de SBTi Corporate Net Zero Standard.

De reis naar een koolstofarme economie

Marco Waas, Chief Technology & Sustainability Officer bij Nobian: “We zijn erg trots dat de nul-uitstoot doelstellingen van Nobian erkend zijn door de SBTi. De validatie van 1,5 °C is de meest ambitieuze validatie via het SBTi proces. De wetenschappelijke onderbouwing van onze doelstellingen is een belangrijk element in de verdere vermindering van CO2-emissies en maximale transparantie. Samen met onze opeenvolgende Platinum EcoVadis ratings en ons lidmaatschap van het CDP, laat de SBTi validatie Nobians vooruitgang zien op weg naar nul-uitstoot. Ons doel is om dit in 2040 te bereiken voor scope 1 en 2. Wereldwijd zijn er slechts 30 bedrijven in onze sector gevalideerd door SBTi. Het ondersteunt onze missie om “Samen groener te groeien” en onze ambitie om een van de meest duurzame chemische bedrijven in Europa te zijn. Naast dit geweldige resultaat, blijft Nobian gecommitteerd om via de Maatwerkafspraken met de Nederlandse overheid onze 2040 doelstelling met nog eens tien jaar te versnellen naar 2030”.

Science Based Targets Initiative (SBTi)

Het Science Based Targets Initiative (SBTi) is een organisatie voor klimaatactie die bedrijven en financiële instellingen wereldwijd in staat stelt hun steentje bij te dragen aan de bestrijding van de klimaatcrisis. Het definieert en promoot best practices voor het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelen en beoordeelt onafhankelijk de doelen van bedrijven. Door zich aan te sluiten bij de SBTi zorgt Nobian ervoor dat haar klimaatdoelstellingen in lijn zijn met de laatste stand van de wetenschap.

Netto-nul broeikasgasemissies in de hele waardeketen tegen 2050.

Nobian heeft twee kortetermijndoelen en twee langetermijndoelen ingediend voor validatie door de SBTi. Alle doelen zijn beoordeeld aan de hand van de kwantitatieve en kwalitatieve criteria van de SBTi, naast de Criteria Assessment Indicators. Voor goedkeuring moeten de doelen van een bedrijf voldoen aan alle eisen. In overeenstemming met de SBTi-criteria, moet Nobian haar doelstellingen binnen vijf jaar toetsen aan de nieuwste criteria en richtlijnen. Indien nodig moeten doelen opnieuw worden berekend en gevalideerd voor een blijvende erkenning door de SBTi.

Een overzicht van de goedgekeurde doelen:

* Kortetermijndoelstellingen: Nobian verbindt zich ertoe om de absolute scope 1 en 2 broeikasgasemissies tegen 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van een basisjaar 2020.* Nobian verbindt zich er ook toe om de absolute scope 3 broeikasgasemissies binnen hetzelfde tijdsbestek met 25% te verminderen. *De doelstelling omvat emissies op land en verwijderingen van biobrandstoffen.

* Langetermijndoelstellingen: Nobian verplicht zich om de totale scope 1 en 2 broeikasgasemissies tegen 2040 met 100% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2020.* Nobian verplicht zich ook om de absolute scope 3 broeikasgasemissies tegen 2050 met 90% te verminderen. *De doelstelling omvat emissies op land en verwijderingen van biobrandstoffen.