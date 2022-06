Als toonaangevende Europese speler in zout, essentiële chemicaliën en energie zal Nobian in Nederland en Duitsland chloor en natronloog gaan leveren uit 100% hernieuwbare elektriciteit. Met deze mijlpaal onderstreept Nobian de inzet om de levering van groene producten in zijn portfolio te versnellen.

De certificering van Nobian’s natronloog en chloor door de International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) draagt ​​bij aan Nobian’s doelstellingen voor hernieuwbare energie, als onderdeel van haar duurzaamheidsprogramma Grow Greener Together.

CO2 voetafdruk verkleinen

Nobian zal tegen 2040 klimaatneutraal zijn, met 100% hernieuwbare energie. Voortbouwend op de jarenlange ervaring in grootschalige productie van essentiële chemicaliën, stelt de chloor en natronloog van 100% hernieuwbare elektriciteit Nobian in staat om de CO2–voetafdruk van zijn klanten te verkleinen.

Natronloog en chloor van Nobian zijn cruciaal voor de productie van alledaagse producten. Natronloog is bijvoorbeeld essentieel bij de productie van aluminium, pulp en papier, maar wordt ook gebruikt in waterzuivering, farmaceutische- en voedselprocessen en zeep voor persoonlijke verzorging. Chloor is een belangrijke bouwsteen voor de chemische en farmaceutische industrie. Meer dan 50% van de Europese chemische productie is afhankelijk van dit proces en veel de productie van veel chemicaliën, kunststoffen en medicijnen is afhankelijk van het gebruik van chloor.

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)

Nobian’s natronloog en chloor uit 100% hernieuwbare elektriciteit zijn gecertificeerd door middel van een jaarlijkse audit door de International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). ISCC PLUS is een duurzaamheidscertificeringspro gramma voor biobased en circulaire grondstoffen voor alle markten en sectoren. Deze certificering zorgt ervoor dat Nobian voldoet aan wereldwijd erkende ecologische en sociale duurzaamheidseisen, emissiereducties en traceerbaarheid.

Marco Waas, Director R&D, Technologie en Duurzaamheid bij Nobian zegt: “Deze belangrijke stap past naadloos in Nobian’s duurzaamheidsprogramma Grow Greener Together. In 2040 zijn we CO2-neutraal, met 100% hernieuwbare energie.” Waas voegt er aan toe, “De ISCC PLUS-certificering van onze natronloog en chloor uit 100% hernieuwbare elektriciteit onderstreept onze inzet om onze groene productportfolio te versnellen. We hebben een sterke drive om onze klanten te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen met onze groene producten.”

Jürgen Baune, Vice President Chlor-Alkali en Managing Director bij Nobian voor Duitsland: “De ISCC PLUS-certificering van onze logen en chloor uit 100% hernieuwbare elektriciteit versterkt de positie van Nobian als toonaangevende producent van essentiële chemicaliën. Door onze kerncompetenties te combineren met slimme samenwerking en innovatie, geloven we dat we samen met onze partners en klanten groener kunnen groeien,” aldus Baune. “Onze natronloog en chloor uit 100% hernieuwbare electriciteit zijn belangrijke stappen in het realiseren van deze missie.”