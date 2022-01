Nobian en Vulcan starten lithiumproject voor toelevering Europese batterij-industrie

Nobian, een leider in essentiële chemicaliën, en Vulcan, een Australisch mijnbouwbedrijf dat zijn eerste Zero Carbon Lithium™ en hernieuwbare energieproject ontwikkelt in Duitsland, starten een pilotproject om de haalbaarheid van de productie van lithiumhydroxide uit lithiumchloride te onderzoeken. Lithium is een belangrijke grondstof voor de snelgroeiende Europese markt voor batterijen en elektrische voertuigen (EV).

Strategisch partnerschap voor de productie van lithiumhydroxide voor batterijen

In het pilotproject zal Nobian, in samenwerking met Vulcan, zijn jarenlange expertise in chloor-elektrolyse inzetten voor de productie van lithiumhydroxide uit lithiumchloride. Hiertoe zal een testinstallatie worden geplaatst op de locatie van Nobian in Frankfurt, dicht bij de geothermische lithiumvoorraden van Vulcan. De testinstallatie zal door Vulcan worden geëxploiteerd met ondersteuning van Nobian en naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 operationaal zijn. Met behulp van de testinstallatie zal de haalbaarheid van een commerciële lithiumfabriek worden beoordeeld. Ook wordt gekeken naar afnamemogelijkheden voor chloor en waterstof, bijproducten van het elektrolyseproces.

Nobian en Vulcan

Dr. Jürgen Baune, Vice-President Chlor-Alkali en Managing Director Nobian Germany: “We zijn zeer enthousiast over onze samenwerking met Vulcan. Het stelt Nobian in staat om een belangrijke leverancier te worden van grondstoffen aan de batterij-industrie en om onze portfolio verder te versterken. Naast lithium betreft dit bijvoorbeeld ook loog, zoutzuur en hypochloriet, waarbij Nobian sterke marktposities heeft om ook de bijproducten chloor en waterstof af te zetten. ”

Vulcan’s Managing Director Dr. Francis Wedin: “Deze overeenkomst met een van de grootste chlooralkaliproducenten in Europa versterkt de operationele ervaring en kennis over elektrolyse binnen het Zero Carbon Lithium™ Project. Onze samenwerking met Nobian is onderdeel van onze strategie om synergieën te creeren met bestaande chemieproducenten. De kennis en ervaring van Nobian zal bijdragen aan het bereiken van onze doelstelling om in 2024 te starten met de productie van ons Zero Carbon Lithium™ Project.”

Kansen in de snelgroeiende Europese markt voor lithium en elektrische auto’s

Met de samenwerking versterken Nobian en Vulcan hun positie voor de levering van lithium aan de snelgroeiende batterijmarkt in Europa. Zo’n tweederde van al het lithium wordt gebruikt in batterijen. Door de combinatie van Nobian’s jarenlange expertise in natrium chloride-elektrolyse en Vulcan’s toegang tot de grootste lithiumbron in Europa, gelegen in het hart van de Europese batterij-industrie, ontstaat meerwaarde. Vulcan heeft kennis over duurzame lithiumproductie en reeds afnameovereenkomsten gesloten met toonaangevende autofabrikanten, waaronder Stellantis, Volkswagen, Renault en anderen.

Door de sterke vraag naar elektrische voertuigen is Europa de snelstgroeiende lithiummarkt ter wereld, echter zonder een lokale productie van lithium. Het pilotproject ondersteunt daarom de ambitie van de EU om minder afhankelijk te worden van de import van grondstoffen en technologie, bijvoorbeeld door de bouw van Europese batterijfabrieken en lokale productie en inkoop ­­­van lithium.

Lithiumvoorraden in Europa

Lithium transporteert de elektrische energie in een batterij en is een essentiële component in oplaadbare batterijen. Voor gebruik in batterijen voor elektrische voertuigen wordt lithiumchloride gewonnen uit de geothermische pekel van Vulcan met behulp van het Direct Lithium Extraction (DLE)-proces. Hierna wordt dit met elektrolyse en zonder gebruik van fossiele brandstoffen omgezet in lithiumhydroxide. Voor dit doel ontwikkelt Vulcan verschillende geothermie-installaties, aangrenzende DLE-installaties en een centrale lithiumhydroxidefabriek bij de geothermische lithiumreservoirs in het Boven-Rijndal gebied in Duitsland.

Duurzame batterij- en EV-productie

De samenwerking met Vulcan ondersteunt de duurzaamheidsambitie van Nobian om in 2040 CO2-neutraal te zijn en om samen met partners groener te groeien (growgreenertogether.com) . De lithiumproductie van Vulcan is gebaseerd op een CO2-neutraal productieproces. De samenwerking draagt ook bij aan Europese en Duitse klimaatdoelen voor 2050, o.a. door de elektrische en groene mobiliteit te vergroten.