Zout- en chemiebedrijf Nobian en Veolia Water Technologies Inc. hebben een memorandum van overeenstemming (MoU) getekend om het gezamenlijk op de markt brengen van Nobian’s nieuw gepatenteerde lithiumchlorideconversieproces te onderzoeken.

Doorbraak in de raffinage van lithium uit lithiumchloride

Nobian, een toonaangevende leverancier van op zout gebaseerde chemicaliën in West-Europa, heeft onlangs een nieuw en duurzaam proces ontwikkeld om lithiumchloride om te zetten in lithiumhydroxide monohydraat (LHM), een belangrijke grondstof voor lithium-ion batterijen. Dit proces maakt gebruik van elektrolyse en kristallisatie. Veolia, een wereldleider in waterbehandelingstechnologieën en de productie van lithiumverbindingen, heeft de efficiëntie en toepasbaarheid van dit proces bevestigd met behulp van uitgebreide tests met hun HPD-kristallisatietechnologie in hun geavanceerde onderzoeks-, ontwikkelings- en proefinstallatie in Plainfield, Illinois (VS).

Opschaling van duurzame lithiumproductie

Nobian en Veolia bundelen hun krachten om de lithiumproductie verder op te schalen en zo Europa’s strategische onafhankelijkheid op het gebied van lithiumvoorziening te versterken. Ze gaan onderzoeken hoe ze Nobian’s nieuwe lithiumconversieproces kunnen integreren met Veolia’s HPD-technologie, met als doel een commercieel haalbare oplossing te bieden.

Uitbreiding van de lithiumvoorziening

Na de testfase gaan Nobian en Veolia op zoek naar strategische partners in de hele waardeketen. Dit omvat leveranciers van lithiumchloride, technologieleveranciers, klanten, investeerders en potentiële licentiehouders in Europa en wereldwijd. Het doel van dit initiatief is om een duurzame Europese waardeketen voor lithiumbatterijen te ontwikkelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten om een betrouwbaardere en milieuvriendelijkere lithiumvoorziening voor toekomstige energiebehoeften te garanderen.

Versterking van de Europese batterij-industrie

Door de groeiende vraag naar lithiumbatterijen in Europa kampt de regio met een tekort aan betaalbare lithiumbronnen en productiecapaciteit. Daarom is het belangrijk om de productie van lithium-ion batterijen en de grondstoffen daarvoor in Europa op te schalen. Nobian’s nieuw ontwikkelde proces maakt gebruik van de bestaande chloor-alkali infrastructuur in Nederland en Duitsland, waardoor het efficiënter werkt en de investerings- en exploitatiekosten verlaagt. Veolia, met meer dan 1.000 verdampings- en kristallisatie-installaties in meer dan 30 landen, brengt diepgaande expertise in lithium gerelateerde technologieën mee.

Samen groener groeien

Coert van Lare, Director Innovation Program Renewable and Circular bij Nobian: ” Met ons lithiumconversieproces wil Nobian bijdragen aan de groeiende wereldwijde vraag naar betaalbare en koolstofarme lithiumbatterijen. De samenwerking met Veolia versterkt de Europese batterijwaardeketen en zorgt voor een optimaal gebruik van kritieke grondstoffen. We zijn ook gereed om onze technologie wereldwijd in licentie te geven. Samenwerken met een betrouwbare en erkende partner als Veolia helpt ons om onze technologie verder te ontwikkelen .“

Markus Mingenbach, Senior Vice President Chlor-Alkali & Chloromethanes bij Nobian: “ Deze samenwerking kan de duurzame lithiumproductie aanzienlijk versnellen. Met meer dan 100 jaar ervaring en een sterke infrastructuur in Europa, zijn we in staat om ons lithiumchlorideconversieproces van proefschaal naar commerciële productie te brengen. Dit initiatief versterkt de Europese waardeketen voor lithiumbatterijen en sluit aan bij Nobian’s Grow Greener Together duurzaamheidsprogramma .”

Mark Boone, Executive Vice President for evaporation and crystallization technologies bij Veolia: ” Met onze bewezen staat van dienst in het opschalen en leveren van geïntegreerde kristallisatiesystemen voor hoogzuivere producten in de chlooralkali- en batterijmaterialenindustrie, is Veolia ideaal gepositioneerd voor dit project. Het terugwinnen van strategische metalen en zouten is een belangrijk onderdeel van ons GreenUp strategisch plan, gericht op het verminderen van vervuiling en het koolstofarm maken van hulpbronnen. We zijn blij om samen te werken met Nobian om hun lithiumconversietechnologie te commercialiseren, de essentiële mineralenvoorziening in Europa te verbeteren en de decarbonisatie van transport te bevorderen.”

Foto: V.l.n.r.: Coert van Lare, Director Innovation Program Renewable and Circular (Nobian), Markus Mingenbach, Senior Vice President Chlor-Alkali & Chloromethanes (Nobian), Jim Rieke, Vice President Process Engineering (Veolia), Mark Boone, Executive Vice President and Managing Director of Evaporation/Crystallization Business Unit (Veolia).