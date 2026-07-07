Het Nederlandse LiSA-consortium, Lithium Refining via Salt-Assisted Crystallization (LiSA), ontvangt €2 miljoen subsidie van de Nederlandse overheid voor een pilotproject gericht op een energie-efficiëntere route naar lithium van batterijkwaliteit. LiSA gaat lithiumchloride uit Europese geothermische bronnen en gerecyclede batterijen testen in het raffinageproces. Daarmee worden recycling, raffinage en opschaling samengebracht in één circulaire aanpak. Centraal in deze aanpak staat Nobians eigen zoutgebaseerde kristallisatietechnologie, die lithiumchloride omzet in lithiumproducten van batterijkwaliteit. Het LiSA-consortium wil de Europese batterijwaardeketen versterken door de afhankelijkheid van import te verminderen en de controle over essentiële grondstoffen te verbeteren. Ook verlaagt deze productiemethode de CO₂-uitstoot met zo’n 50%.

Opschaling van lithiumraffinage in Europa met lagere CO₂-uitstoot

Nobian heeft het LiSA-consortium opgezet samen met Back to Battery, de Universiteit Twente en Demcon Suster. Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) coördineert het pilotproject en deelt de resultaten binnen het netwerk. Het doel is om in Europa een circulaire route voor lithiumraffinage met een lagere CO₂-uitstoot op te schalen.

Met de toekenning van €2 miljoen subsidie via het TKI Energie-programma starten de partners een driejarig pilotproject in Nederland. De gezamenlijke investering is €3,6 miljoen.

LiSA gaat lithium uit Europese bronnen, waaronder geothermisch pekelwater en gerecyclede batterijen, via een energie-efficiënter proces verwerken tot lithiumhydroxide en lithiumcarbonaat van batterijkwaliteit. De kern van het project is Nobian’s kristallisatietechnologie. Deze technologie combineert elektrochemie met zoutgebaseerde kristallisatie, waarmee lithiumchloride wordt omgezet in hoogwaardige batterijmaterialen.

In dit nieuwe, gepatenteerde proces wordt een oplossing van lithiumchloride gemengd met natronloog en door twee kristallisatiestappen geleid. Daarbij worden lithiumhydroxide en natriumchloride van elkaar gescheiden. Het natriumchloride wordt vervolgens opnieuw gebruikt in het bestaande chloor-alkali elektrolyseproces om natronloog te produceren. Die natronloog gaat daarna terug het kristallisatieproces in.

Vergeleken met conventionele methoden voor lithiumraffinage gebruikt het proces naar verwachting ongeveer 50% minder energie en verlaagt het de CO₂-uitstoot met ongeveer 50%. Het proces is kostenefficiënter, verbruikt minder water en levert minder afvalstromen op dan conventionele lithiumproductie.

Binnen het project wordt een onderzoeksfaciliteit op pilotschaal ontwikkeld. Daarin worden verschillende lithiumbronnen getest, procescondities geoptimaliseerd en onderzocht hoe onzuiverheden in gerecyclede lithiumstromen effectief kunnen worden beheerst.

De basis leggen voor primair en circulair lithium in Europa

Lithium is essentieel voor elektrisch vervoer, energieopslag en de energietransitie. Momenteel is Europa voor de productie van lithiumbatterijen nog sterk afhankelijk van import. Daardoor is de waardeketen voor batterijchemicaliën kwetsbaar voor geopolitieke risico’s, prijsschommelingen en milieueffecten. Daarnaast worden waardevolle materialen uit gebruikte batterijen nog onvoldoende teruggewonnen.

LiSA speelt hierop in door gerecycled lithium uit afgedankte batterijen direct in het raffinageproces te testen. Ook wordt lithium uit Europese bronnen, geleverd door Back to Battery, in het proces geïntegreerd. Zo verbindt LiSA raffinage en recycling in één circulaire waardeketen. Op die manier helpt LiSA de basis te leggen voor een circulair lithium-ecosysteem in Nederland en Europa. Dat draagt bij aan meer strategische onafhankelijkheid en een duurzamere batterijindustrie.

Coert van Lare, Director Innovation Program Renewable & Circular bij Nobian, zegt: “LiSA benut onze kennis van elektrochemie en kristallisatie om bij te dragen aan een van Europa’s belangrijkste grondstoffenvraagstukken. Samen met sterke partners schalen we een energie-efficiëntere route op naar duurzamere lithium van batterijkwaliteit. Daarmee kunnen we de CO₂-uitstoot verlagen, bijdragen aan de Europese ambities voor kritieke grondstoffen en de circulaire batterijwaardeketen in Europa versterken.”

Markus Mingenbach, Senior Vice President Chlor-Alkali & Chloromethanes bij Nobian, voegt toe: “LiSA brengt onze Grow Greener Together-aanpak direct naar een van Europa’s meest strategische groeimarkten. Het project past onze zoutchemie, chloor-alkali-expertise en industriële capaciteiten toe op duurzame batterijmaterialen. Daarmee ontstaat een schaalbare route naar de waardeketen voor batterijchemicaliën, een strategisch groeigebied dat direct voortbouwt op onze bestaande activiteiten. Het positioneert ons bovendien om een batterijwaardeketen in Europa te ondersteunen die lagere CO₂-uitstoot combineert met meer concurrentiekracht en strategische onafhankelijkheid.”

Steven Lans, CEO van Back to Battery, zegt: “Met Nobian is er echte chemie, letterlijk. Onze processen draaien op vergelijkbare chemie, wat zorgt voor sterke synergie. Wij winnen kritieke grondstoffen terug uit batterijen aan het einde van hun levensduur en brengen die opnieuw in nieuwe batterijen, zonder verlies van prestaties. Ook sluiten we de kringloop van proceschemicaliën. Deze samenwerking laat zien hoe innovatieve chemie de bestaande chemische clusters in Nederland kan versterken en ontwikkelen voor de volgende generatie duurzame industrie.”

Bouwen aan Europa’s waardeketen voor batterijchemicaliën

Het LiSA-project maakt deel uit van Nobians bredere strategie gericht op de productie van batterijchemicaliën. Met onze kerncompetenties in elektrochemie, kristallisatie, zoutchemie en industriële procestechnologie kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame batterijmaterialen in Europa.

Naast lithiuminitiatieven zoals LiSA is Nobian ook betrokken bij samenwerkingen zoals SLDBatt en STARBATCH. Deze projecten richten zich op natrium gebaseerde batterijtechnologieën. Samen laten deze activiteiten zien dat Nobian bijdraagt aan een meer circulaire, CO₂-arme en strategisch sterkere batterijwaardeketen.

Het consortium: innovatie door samenwerking tussen industrie en kennisinstellingen

Het LiSA-consortium brengt bedrijven, technologiepartners en kennisinstellingen samen om circulaire lithiumraffinage in Europa op te schalen. Nobian brengt daarbij zijn kennis van elektrochemie, kristallisatie en industriële opschaling in.

LiSA-partners

Back to Battery levert lithiumhoudende pekelstromen uit afgedankte batterijen om het proces met gerecyclede grondstoffen te testen. Demcon Suster ontwerpt en bouwt de onderzoeksfaciliteit op laboratoriumschaal. De Universiteit Twente ondersteunt met modellering, optimalisatie en onderzoek naar opschaling. ISPT coördineert het project en maakt de opgedane inzichten toegankelijk voor andere industriële partijen. Samen dragen de partners bij aan toekomstige grootschalige productie van batterijchemicaliën in Nederland en Europa.