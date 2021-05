Nijhof-Wassink gaat verder met verduurzamen

Als logistiek bulk- en zakgoedspecialist is Nijhof-Wassink dagelijks met ruim 550 vrachtwagencombinaties nationaal en internationaal onderweg voor haar klanten in de chemische- en mengvoederindustrie. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee op het gebied van duurzaamheid. Met een proactieve aanpak wil Nijhof-Wassink een positieve bijdrage leveren aan de Green deal doelstelling van de Europese Unie; in 2050 klimaatneutraal werken.

Om de CO2 uitstoot in de komende jaren terug te dringen heeft de directie van Nijhof-Wassink vandaag een duurzaamheidsverplichting ondertekend om in 2025 10% en om in 2030 30% minder CO2 uitstoot te produceren t.o.v. 2020. Met als uiteindelijk doel om in 2050 CO2 neutraal te werken.

Vanuit de 5 thuislanden van Nijhof-Wassink wordt er gewerkt aan het duurzaamheidsprogramma ‘Nijhof-Wassink, Drive for Green’. Initiatieven die hier onder gaan vallen zijn o.a. het verder verduurzamen van het wagenpark, het ‘vergroenen’ van warehouses en kantoorpanden. Daarnaast zal er ook gekeken worden om de efficiency van transport nog meer te verhogen door onder andere verdere digitalisering en intensief gebruik van data.

‘Duurzaam werken is niet nieuw voor ons. We rijden met de meest zuinige dieselmotoren die relatief minder CO2 uitstoten. In onze vloot hebben we ook een aantal Volvo LNG trekkers. Deze leveren 23% minder CO2 uitstoot. Daarnaast worden onze chauffeurs door speciale BBS trainers gecoacht om veilig en efficiënt te rijden waarbij de planners onder andere met behulp van software het aantal lege kilometers proberen te reduceren. Allemaal activiteiten die er nu al voor zorgen dat we duurzaam werken. Dit kan nog beter en daarom ook dit initiatief’, geeft Bertil Bouwhuis aan, managing director Chemical Logistics van Nijhof-Wassink.

‘Het is onze plicht om hiermee aan de slag te gaan en om onze bijdrage aan de Green Deal te leveren. Ook onze opdrachtgevers zijn hier actief mee bezig en wij willen ook hen ondersteunen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Deze support vragen wij ook weer van onze leveranciers. We moeten dit als logistieke keten samen oppakken’, geeft Martin Schoemaker aan, managing director Feed Logistics Nijhof-Wassink.

De komende jaren gaat Nijhof-Wassink, in nauwe samenwerking met haar zusterbedrijven Ecotrans Logistics, Nijwa Groep en al haar stakeholders, diverse projecten ontwikkelen om de gestelde doelen te behalen.