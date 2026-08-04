Is je wasmachine of smartphone kapot? Dan kun je straks vaker een reparatie eisen van de fabrikant. Nieuwe Europese regels moeten ervoor zorgen dat fabrikanten producten langer ondersteunen met onderdelen, reparaties en informatie. Maar Nederland is te laat met de invoering. Nederland had de Europese richtlijn over het recht op reparatie uiterlijk op 31 juli moeten omzetten in Nederlandse wetgeving. Dat is niet gelukt. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe regels in Nederland ingaan. Het kabinet stuurde het wetsvoorstel pas op 9 juli 2026 naar de Tweede Kamer. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer het voorstel nog behandelen. Het is daarom onzeker of de wet nog dit jaar ingaat.

De invoering van de wet is dus vertraagd. Als de wet eenmaal ingaat, krijgen consumenten voor een aantal producten nieuwe rechten die repareren makkelijker en aantrekkelijker maken.

Reparatie moet makkelijker worden

Voor het recht op reparatie zijn 2 Europese regels belangrijk:

Ecodesign-regels

Deze regels stellen eisen aan het ontwerp van producten.

Deze regels stellen eisen aan het ontwerp van producten. Recht op reparatie (Right to Repair)

Het recht op reparatie regelt wat er gebeurt als een product kapotgaat. Deze wetgeving gaat in Nederland later in.

Kortom: Ecodesign maakt reparatie mogelijk. En het nieuwe recht op reparatie geeft consumenten vervolgens de mogelijkheid om die reparatie te eisen.

Ecodesign: start bij het ontwerp

Ecodesign moet ervoor zorgen dat producten langer meegaan en makkelijker te repareren zijn. Fabrikanten moeten bij het ontwerp rekening houden met hoe makkelijk een product te repareren is. En met de beschikbaarheid van reserveonderdelen.

De Europese Unie stelt deze eisen per productgroep vast. Pas als zulke regels bestaan, geldt voor die producten ook het nieuwe recht op reparatie.

Recht op reparatie: na een defect

Recht op reparatie verplicht fabrikanten om voor bepaalde producten een reparatie aan te bieden. Dit recht geldt vooral nadat de periode is verstreken waarin je op grond van de wettelijke garantie recht hebt op een kosteloze oplossing.

Buiten de wettelijke garantie betaal je de reparatie zelf. De fabrikant moet een redelijke prijs rekenen en de reparatie binnen een redelijke termijn uitvoeren.

De fabrikant mag een reparatie niet onnodig blokkeren met software, technische beperkingen of bepaalde voorwaarden. Ook mag hij onafhankelijke reparateurs niet zonder goede reden buitensluiten.

Voor deze producten geldt de reparatieplicht

Het reparatierecht geldt alleen voor productgroepen waarvoor concrete Europese repareerbaarheidseisen zijn vastgesteld. Het gaat op dit moment om:

Wasmachines, wagdrogers en was-droogcombinaties

Vaatwassers

Koelkasten en vriezers

Televisies, monitoren en andere elektronische displays

Smartphones, mobiele telefoons, draadloze telefoons en tablets

Servers en producten voor gegevensopslag

Lasapparatuur

Bepaalde huishoudelijke verwarmingstoestellen, zoals elektrische kachels

Er vallen veel energiegerelateerde productgroepen onder de regeling. Via de Europese Batterijenverordening vallen ook bepaalde elektrische fietsen en e-steps onder de reparatieplicht. De regels gaan daarbij vooral over het verwijderen, vervangen en leveren van de accu.

Onderdelen en handleidingen

De precieze verplichtingen verschillen per productgroep. Fabrikanten moeten bepaalde onderdelen soms jarenlang blijven leveren. Ook kunnen zij verplicht zijn reparatiehandleidingen beschikbaar te stellen. Sommige verplichtingen blijven 5 tot 10 jaar gelden nadat het laatste exemplaar van een product is verkocht.

Voor deze producten geldt repatieplicht nog niet

Veel producten, zoals koffiezetapparaten, printers, laptops en steelstofzuigers, vallen voorlopig nog niet onder de nieuwe regels. De Europese Unie wil de regels de komende jaren uitbreiden naar meer productgroepen. Daardoor krijgen consumenten met deze producten straks ook recht op reparatie.