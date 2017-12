Nieuwe tool voor mkb draagt bij aan ketentransparantie

MVO Nederland heeft samen met drie chemiebedrijven een nieuwe tool ontwikkeld die bijdraagt aan ketentransparantie: de SDG Relevance Tracker. De tool stroomlijnt het gesprek over transparantie tussen partners in de toeleveringsketen en helpt bij het stellen van specifieke doelen voor verduurzaming. De tool is geschikt voor mkb’ers in de chemie en andere sectoren en is ontwikkeld in het Engels en Nederlands. De SDG Relevance Tracker is een van de resultaten van de Community of Practice Transparantie in de Keten die vorig jaar is opgericht. De SDG Relevance Tracker en een publicatie over de resultaten en ervaringen van de Community of Practice staan online op de website van MVO Nederland.

Transparantie is in de chemie nog in ontwikkeling, zeker als het gaat om wat zich afspeelt in de internationale ketens. Veel bedrijven vinden het voor hun toeleveranciers en afnemers lastig om vragen goed te beantwoorden als: wordt er deskundig en zorgvuldig gewerkt en is de opslag veilig? Veroorzaakt een bedrijf geen directe of indirecte schade aan mensen of omgeving? Deze tijd vraagt van bedrijven dat zij zelf grip krijgen op de effecten van hun ondernemen. En dus ook dat van hun ketenpartners. Niet alleen hier, maar ook elders in de wereld.

Transparantie in toeleveringsketen

Elsbeth Roelofs, sectormanager Chemie bij MVO Nederland. “In Nederland hebben bedrijven hun zaken over het algemeen goed op orde wanneer het gaat om gezondheid, veiligheid en het milieu. Maar in ontwikkelingslanden en opkomende markten spelen nog veel misstanden. De SDG Relevance Tracker is een van de resultaten van de Community of Practice Transparantie in de Keten die vorig jaar is opgericht. Het nieuwe aan de SDG Relevance Tracker is dat deze tool bedrijven helpt om te beoordelen welke doelstellingen en indicatoren per Sustainable Development Goal (SDG) relevant zijn voor het bedrijf en de ketenpartners.”

Startpunt voor een gesprek met ketenpartners is dat bedrijven zelf weten aan welke SDG’s en bijbehorende doelen voor 2030 ze het meeste kunnen bijdragen. De SDG Relevance Tracker leent zich als tool uitstekend voor het ondersteunen van de interne discussie over de meeste relevante SDG’s voor het bedrijf zelf. Door meerdere mensen intern de tool te laten invullen, wordt zichtbaar welke SDG’s en behorende doelen het meest relevant zijn. Maar ook waar de verschillen van inzicht zitten. De tool leent zich echter ook voor een projectportfolio van een consultant of NGO die wil checken welke SDG’s het meest relevant zijn gezien de focus van de organisatie.

Ondernemen met Sustainable Development Goals

De SDG Relevance Tracker wordt op 7 december gelanceerd op de themamiddag ‘Ondernemen met Sustainable Development Goals’ georganiseerd door branchevereniging MVO in samenwerking met VNO-NCW en MVO Nederland. De middag is er op gericht om de kennis van de SDG’s te verdiepen en te laten zien hoe bedrijven hiermee aan de slag kunnen. Bedrijven krijgen inzicht hoe ze hun duurzame initiatieven en energiemaatregelen kunnen vertalen naar de SDG’s.