Sinds 4 november 2025 kunnen ondernemers subsidie aanvragen om gereden kilometers met vrachtwagens te verminderen. Het gaat hier om de subsidieregeling samenwerking in de logistieke keten (SiLK). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze subsidie uit. Deze subsidie biedt bedrijven de kans om samen te werken en hun logistieke efficiëntie te verbeteren. Hierdoor vermindert het totale aantal gereden kilometers en worden zowel kosten als CO₂ bespaard.

Geldig voor de vervoerssector in de hele keten

Een samenwerkingsverband met minstens drie ondernemingen mag een aanvraag doen. Hiervan moet een van de bedrijven actief zijn in de logistieke sector, zoals een transportbedrijf, een verlader of een vervoerder met eigen wagenpark. Ook bedrijven die een transportbedrijf inschakelen om goederen te vervoeren, kunnen deelnemen. De samenwerking moet ervoor zorgen dat het aantal lege of onnodige kilometers blijvend wordt verminderd.

Doel van de subsidie

Het doel van de subsidie is het verkorten van afstanden en het bundelen van ladingen. Deelnemende partijen in het samenwerkingsverband mogen hier zelf kiezen welke activiteit zij hiervoor organiseren en uitvoeren. Een paar mogelijkheden zijn:

Samenwerken in planning, materieel of distributie

Lege en dubbele ritten vermijden door transportplanningen te coördineren

Routes en netwerken optimaliseren

Afstanden verkleinen door distributie en/ of overslaglocatie te veranderen

Waarom SiLK?

Deze subsidieregeling kwam tot stand in overleg met verschillende partijen in de logistieke sector. Onder andere TLN, Evofenedex en VERN. Deze organisaties willen met SiLK een bijdrage leveren aan de CO2-reductie en emissievrij rijden in 2030. Het terugdringen van het totaal aantal gereden kilometers in de logistieke sector is ook belangrijk omdat de sector vanaf 2026 te maken krijgt met de Vrachtwagenheffing (VWH).

Efficiënt vervoer en de invoering van de VWH

Naar verwachting zal de VWH in Nederland medio 2026 starten. Net als landen om ons heen betalen eigenaren van vrachtwagens dan een bedrag per gereden kilometer, op de snelwegen en een aantal provinciale en lokale wegen. Emissievrije vrachtwagens ontvangen een aanzienlijke korting op dit tarief. De VWH geldt voor binnen- en buitenlandse eigenaren van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Dit zijn voertuigen van type N2 en N3. Over de niet-gereden kilometers betalen bedrijven geen vrachtwagenheffing. Een deel van de inkomsten van de VWH gaat naar subsidies en maatregelen die het vervoer in de transportsector verder verduurzamen en efficiënter maken. SiLK is een van deze maatregelen.