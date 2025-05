De Great Pacific Garbage Patch (GPGP) belemmert het vermogen van de oceaan om het klimaat te reguleren en is schadelijk voor het zeeleven, volgens de meest recente wetenschappelijke studie over dit afgelegen deel van de oceaan. Een Net Environmental Benefit Assessment (NEBA) evalueerde de milieu-impact van het opruimen van de GPGP, die naar schatting zo’n 100.000 ton plastic bevat. Het beslaat ongeveer een gebied drie keer zo groot als Frankrijk en ligt tussen Californië en Hawaï. Het bestaat uit spooknetten en ander visgerei, aangevuld met een breed scala aan plastic stukken die teruggaan tot de jaren 60. In het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports, concludeerden wetenschappers dat de voordelen van het opruimen opwogen tegen de potentiële milieukosten, waaronder de uitstoot van broeikasgassen en verstoringen van het ecosysteem, als gevolg van de schoonmaak. De evaluatie werd geleid door The Ocean Cleanup, een Nederlandse non-profitorganisatie die de afgelopen jaren twee schepen heeft ingezet om een ​​2,2 km breed inzamelsysteem te slepen om het drijvende plastic op te vangen.

De publicatie vindt plaats voorafgaand aan de Derde Oceaanconferentie van de Verenigde Naties (UNOC3) in Nice, Frankrijk, in juni, en het debat over het Global Plastics Treaty (INC5.2) deze zomer in Genève. Deze debatten zullen cruciaal zijn voor de aanpak van wereldwijde plasticvervuiling op land en de milieuvriendelijke verwijdering van oud oceaanplastic. Dit staat centraal in de missie van The Ocean Cleanup.

Dr. Matthias Egger, auteur van de studie en directeur Milieu en Sociale Zaken van The Ocean Cleanup, zal de bevindingen volgende maand presenteren op het One Ocean Science Congres.

Dr. Egger zei: “De bevindingen tonen duidelijk aan dat het zeeleven kwetsbaarder is voor plasticvervuiling dan voor onze offshore-opruimingsinspanningen in de GPGP.

De geschatte CO2-uitstoot als gevolg van de opruiming is aanzienlijk lager dan de gemitigeerde potentiële langetermijneffecten van microplastics op de koolstofvastlegging in de oceaan, wat een cruciaal element is in de regulering van ons klimaat en het absorberen van tot wel 30% van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot.

Deze beoordeling toont aan dat het mogelijk is om een ​​dergelijk innovatief staaltje van menselijke vindingrijkheid uit te voeren om de oceaan niet alleen op een milieuvriendelijke manier schoon te maken, maar ook met voordelen voor ecosystemen en klimaatregulering die op andere gebieden kunnen worden gerepliceerd met behulp van het raamwerk dat we hebben ontwikkeld.”

De peer-reviewed beoordeling werd uitgevoerd in opdracht van The Ocean Cleanup en mede geschreven door 15 onafhankelijke wetenschappers om onpartijdigheid te garanderen. Het gecreëerde raamwerk kan ook dienen als sjabloon om de netto milieuvoordelen van het opruimen van andere delen van de oceaan te bepalen.

De evaluatie is ook een reactie op de zorgen over de bijvangst van zeeleven tijdens de schoonmaakoperaties, die volgens het onderzoek minimaal bleek te zijn, en op eerdere vragen over de impact op soorten die tussen het plastic afval leven. De meeste soorten bleken ‘kustindringers’ te zijn die op het plastic waren meegelift en hun verwijdering zou de balans van het ecosysteem kunnen herstellen.

De koolstofemissies van de vaartuigen, die worden gebruikt om het systeem te slepen dat de vier meter diepe bovenste laag van het oceaanoppervlak afveegt om het drijvende afval te concentreren, bleken aanzienlijk lager te zijn dan de gemitigeerde potentiële langetermijneffecten van microplastics op de koolstofvastlegging in de oceaan. Bovendien zullen de huidige werkzaamheden om de efficiëntie van de systemen te verbeteren en het gebruik van AI-technologie om de belangrijkste plasticconcentraties in het bredere gebied te voorspellen en te identificeren, toekomstige navigatie bevorderen en de efficiëntie van de inzameling verhogen. Naast het verkorten van de schoonmaaktijd van de GPGP zou deze “hotspot hunting” toekomstige emissies verminderen.

Terwijl het plastic in de oceaan afbreekt en fragmenteert tot microplastics, komen er broeikasgassen vrij die bijdragen aan klimaatverandering. Microplastics verstoren ook de natuurlijke koolstofkringloop of ‘biologische pomp’ van de oceaan. Dit is een natuurlijk proces dat helpt bij het absorberen van koolstof uit de atmosfeer, die vervolgens wordt opgeslagen in de diepere oceaan en cruciaal is voor het reguleren van het klimaat op aarde.

Microplastics verstoren het proces waarbij zoöplankton en andere microscopische organismen zich voeden met koolstofrijke deeltjes en vervolgens naar de oceaanbodem zinken, waar ze de koolstof op natuurlijke wijze vastleggen. Uit evaluatiemodellen is gebleken dat deze mate van verstoring door microplasticvervuiling de koolstofexport in het NPGP met 30-65% zou kunnen verminderen, wat overeenkomt met 7-13 miljoen ton koolstof per jaar.

De wereldwijde plasticproductie zal naar verwachting tegen 2050 verdubbelen. Dit veelzijdige probleem vereist een systematische verandering in de productie en het gebruik ervan, een robuust beleid zoals het voorgestelde Global Plastics Treaty en veranderingen in het bedrijfsleven, de consumentensector en de visserijsector.

Dr. Vilma Havas, medeauteur van de studie en onafhankelijk wetenschapper, voegde hieraan toe: “De visserij is de grootste veroorzaker van drijvend zwerfvuil in de Great Pacific Garbage Patch. Er is meer aandacht nodig om de instroom van weggegooid vistuig te beperken door middel van sectoroverschrijdende samenwerking en holistisch langetermijnbeleid ter ondersteuning van duurzame visserij. Verlies van vistuig kan effectief worden aangepakt met levenscyclusgericht beleid dat circulariteitsprincipes toepast, zoals Extended Producer Responsibility-programma’s die een grotere transparantie van materiaalstromen in de visserij bevorderen.”