Nieuwe regering gaat voor verbod op microplastics

In het nieuwe regeerakkoord, dat dinsdag door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werd gepresenteerd, is een ban op microplastics opgenomen. Het uitgangspunt van het regeerakkoord is ‘vertrouwen in de toekomst’ en volgens Agnes Mulder, Tweede Kamerlid voor het CDA, wil Kabinet-Rutte III voorkomen dat microplastics in ons drinkwater terechtkomen.

Microplastics zijn minuscule stukjes plastics (minder dan 5 millimeter doorsnee) die in allerlei verzorgingsproducten worden gebruikt. De cosmetica-industrie noemt deze deeltjes microbeads. De microplastics zijn niet of nauwelijks met het blote oog te onderscheiden en komen via het doucheputje in het rioolstelsel terecht. Rioolwaterzuiveringsinstallati es zijn niet ontworpen om microbeads uit het afvalwater te filteren en dat is de belangrijkste reden dat ze uiteindelijk bijdragen aan de plastic soup. Zeedieren krijgen microbeads binnen en zo belanden ze uiteindelijk bij de mens op hun bord. Microbeads en microplastics vergaan niet en eenmaal in het milieu zijn ze onmogelijk daaruit te verwijderen.

In 2012 is de Plastic Soup Foundation (PSF), een organisatie die zich inzet voor het tegengaan van plasticvervuiling, begonnen met actievoeren tegen de microbeads. De Beat the Microbead-campagne wordt inmiddels gesteund door 92 NGO’s uit 38 landen wereldwijd.

Moties Tweede Kamer

De Plastic Soup Foundation kreeg eind 2012 al snel bijval van leden van de Tweede Kamer, zoals Agnes Mulder. Zij diende in de afgelopen jaren meerderde moties in, vaak samen met Yasemin Cegerek van de PvdA, die allemaal werden aangenomen.

In een reactie zegt Mulder: “Ik ben zeer verheugd dat het verbannen van microplastics in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen, en dat dit streven unaniem is geaccepteerd. Maar we zijn er nog niet en ook in de toekomst zal ik me, onder andere samen met de waterschappen, hier sterk voor blijven inzetten.”

Politieke Pluim 2017

Voor haar constante strijd tegen bronnen van de plastic soup werd Mulder uitgeroepen tot de winnaar van de Politieke Pluim 2017. Deze prijs van de Plastic Soup Foundation wordt sinds 2013 jaarlijks uitgereikt aan een politicus die zich inzet voor de strijd tegen plasticvervuiling.

Maria Westerbos, directeur en oprichter van de Plastic Soup Foundation: “Ik heb deze prijs zelden met zoveel plezier uitgereikt. Wij ontmoetten Agnes in januari 2013. Zij was toen een van de eerste Kamerleden die zich expliciet druk maakte over microbeads in cosmetica.

Mede door haar inspanningen zijn er in oktober 2017 eindelijk plannen om microplastics uit te bannen en is dit zelfs opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Daar heeft ze niet één, maar wel tien Politieke Pluimen voor verdiend!”

Over Plastic Soup Foundation

De Plastic Soup Foundation wil de plasticvervuiling van de oceaan stoppen. Dit doet zij onder andere door middel van scherpe publiekscampagnes, het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en door zich samen met het grote publiek actief te mengen in wet- en regelgeving. Verder is educatie een belangrijke pijler, simpelweg omdat kinderen recht op een schone en gezonde toekomst hebben

Foto: Agnes Mulder (links) en Maria Westerbos (rechts)