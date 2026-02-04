Vanaf september 2026 leidt de nieuwe master Responsible Data Science van de Universiteit Maastricht studenten op tot professionals die kunstmatige intelligentie en andere digitale technieken ontwikkelen met respect voor mens en planeet.

Langzaam maar zeker worden technieken rondom Data Science en Artificial Intelligence volwassen en bij die volwassenheid hoort verantwoordelijkheid. De ervaring leert dat het nog schort aan verantwoord gebruik van datatechnieken. Dat gebeurt bewust of onbewust, bijvoorbeeld door onwetendheid. De nieuwe opleiding Responsible Data Science van de Maastrichtse Faculty of Science and Engineering moet een eind maken aan die onwetendheid. Geen enkele organisatie zit immers te wachten op een blamage als het toeslagenschandaal. Geen enkele gebruiker wil door AI-gegenereerd nepnieuws op het verkeerde been gezet worden.

Behoefte

“In gesprek met partners in het bedrijfsleven of bij de overheid, merken we dat er behoefte is aan collega’s die over de maatschappelijke gevolgen van data science en artificial intelligence nadenken, zodat ze deze technieken op een verantwoorde manier in hun bedrijfsvoering kunnen opnemen”, zegt Mark Winands voorzitter van het Department of Advanced Computing Sciences.

Studenten

Ook studenten hebben grote belangstelling voor de ethische, juridische, sociale en ecologische aspecten van hun toekomstige werk, merkt Winands. “Ze willen op een meer holistische manier met hun vak omgaan.” Studenten Responsible Data Science zijn IT’ers die bruggen kunnen bouwen tussen informatici en datawetenschappers aan de ene kant en hun niet-technisch geschoolde collega’s aan de andere kant.

“Tijdens de opleiding gaan we in steeds meer detail in op technieken die een verantwoord gebruik van data mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan uitlegbare kunstmatige intelligentie waarbij duidelijk is hoe het AI-model tot stand kwam, of aan technieken die privacyveilig werken met data mogelijk maken”, zegt universitair hoofddocent Visara Urovi. Hot topics binnen de datawetenschappen als machine learning, generatieve AI, blockchain-technieken, federated learning en FAIR-gebruik van data komen aan bod.

Verantwoord

“We leiden studenten niet op tot pure vernieuwers die nieuwe soorten kunstmatige intelligentie ontwikkelen”, zegt Visara Urovi. “Maar als technici die verantwoord gebruik van datawetenschappen in allerlei domeinen waarborgen. Bijvoorbeeld in een innovatief team waar ze ervoor zorgen dat de innovaties binnen ethische, juridische, sociale en ecologische grenzen blijven.”

Met Responsible Data Science komen dus academisch geschoolde IT’ers op de arbeidsmarkt die weten hoe je technieken als data science en AI op een verantwoorde manier inzet, zodat deze vóór de mensheid werken in plaats van ertegen.