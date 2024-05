Yimmies, een marktplaats voor jonge freelancers die zich richten op nieuwe Europese duurzaamheidswetgeving, heeft deze week haar website gelanceerd. Daarmee is dit nieuwe initiatief officieel van start gegaan. Yimmies is, als platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt, de Bol.com voor organisaties die young professionals zoeken voor hun corporate sustainability trajecten, zoals CSRD en CSDDD implementaties.

Focus op CSRD, CSDDD en EU Taxonomy

Yimmies, een samenvoeging van de term ‘young impact makers’, bundelt ondernemende young professionals die tijdens hun HBO of WO opleiding zijn gespecialiseerd in een van de nieuwe Europese richtlijnen op het gebied van corporate sustainability. Zo hebben zij bijvoorbeeld hun afstudeeronderzoek geschreven over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) of zijn ze gespecialiseerd in verwante onderwerpen, zoals de Corporate Sustainability Due Dilligence Directive (CSDDD) of de EU Taxonomy. Daardoor beschikken zij al over de nodige kennis van deze nieuwe onderwerpen.

‘Impact analytics’ als speerpunt

De focus van Yimmies ligt op ‘impact analytics’. Dit is een nieuw vakgebied dat ontstaat uit de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van duurzaamheid. Deze nieuwe eisen vragen aan bedrijven om transparant te zijn over de impact van hun activiteiten op hun stakeholders. En andersom, wat de impact van ontwikkelingen in de omgeving van bedrijven is op hun business model. Yimmies helpt organisaties aan de tijdelijke capaciteit en kennis die nodig is om deze impact transparant te maken. En nog belangrijker, om er om naar te kunnen handelen en zo hun bedrijfsmodel te verduurzamen.

Samenwerking met senior freelancers indien gewenst

Yimmes is ontstaan als ‘spin-off’ van het CSRD Collectief. Dat is een samenwerking van inmiddels meer dan 40 senior freelancers die gespecialiseerd zijn in dat onderwerp. Yimmies is opgericht door Niek Roumans en Petrosjan Damen. Niek heeft zich, enige tijd geleden, als eerste young professional aangesloten bij het CSRD Collectief. Petrosjan is een van de oprichters van dat collectief.

Door de samenwerking met het CSRD Collectief kunnen de jonge freelancers van Yimmies, indien gewenst, samen optrekken met een senior freelancer. Door die combinatie krijgen klanten het beste van beide werelden: de uitgebreide werkervaring van de senior freelancers en de frisse blikken van de Yimmies. Een derde variant van hun dienstverlening is die van ‘remote Yimmies’: dit zijn jonge freelancers die vanuit het buitenland, waar dan ook ter wereld, tegen een gereduceerd uurtarief afgebakende werkzaamheden kunnen uitvoeren.