Private Jet Operator Silver Flight heeft haar vloot uitgebreid met twee Pilatus PC 12-NGX toestellen: een hypermodern en veelzijdig vliegtuig – dat bovendien multifunctioneel inzetbaar is en door zijn vermogen op korte landingsbanen te landen, veel meer Europese bestemmingen bereikbaar maakt.

Silver Flight heeft haar vloot vernieuwd met de laatste versie van de iconische Pilatus PC-12-NGX. “De NGX-variant heeft net weer wat meer te bieden op het gebied van duurzaamheid, comfort en innovatie. “ We konden ons geen betere toevoegingen ter vernieuwing van onze vloot wensen,” aldus Perry Roolvink, managing director Silver Flight. “Silver Flight groeit en dus was een uitbreiding essentieel om de beschikbaarheid en flexibiliteit te kunnen blijven waarborgen. Daarnaast willen wij ons als maatschappij continu blijven ontwikkelen en verbeteren om daarmee onze reizigers de hoogste standaarden wat betreft kwaliteit, efficiëntie, comfort, gemak en duurzaamheid te kunnen garanderen.”

Pilatus PC-12-NGX

De cabine van de NGX-versie heeft een upgrade gekregen en is uitgerust met nog grotere ramen welke tien procent meer daglicht toelaten dan zijn voorganger de PC-12 NG. Het toestel wordt aangedreven door de krachtige PT6E-67XP turbopropmotor met een elektronische propeller. De NGX heeft een geavanceerde cockpit met uiteenlopende innovaties die het de piloot makkelijker en het vliegen daarmee veiliger maken. Om het hoge (technische) niveau te bereiken is bij het ontwerp van dit toestel intensief samengewerkt tussen Pilatus Aircraft, Pratt & Whitney Canada, Honeywell en BMW Designworks.

Silver Flight



Luchtvaartmaatschappij Silver Flight is in 2019 opgericht en heeft een vliegende start gemaakt. Hierbij heeft het bedrijf kunnen vertrouwen op de kracht van de Zwitserse vliegtuigbouwer Pilatus Aircraft. Toestellen van deze vliegtuigbouwer worden geroemd vanwege de bijzonder ruime zit- en bagageruimte, veelzijdigheid, stabiliteit, duurzaamheid, veiligheid en comfort. Én het vermogen om op zeer korte landingsbanen te landen waardoor maar liefst 2.500 Europese vliegvelden bereikbaar zijn – bijna drie keer zoveel als met een regulier privévliegtuig. Zo bereiken zakelijke en particuliere reizigers sneller en efficiënter hun eindbestemming. Doordat de toestellen maar één motor hebben zijn deze bovendien aanzienlijk milieuvriendelijker dan reguliere toestellen. De CO 2 die vrijkomt wordt volledig gecompenseerd met de aanschaf van gecertificeerde emissiereductie-eenheden (CER’s) van de Verenigde Naties.

Vanaf eind augustus zullen de PH-SFG en PH-SFH te boeken zijn en zullen zij hun 1e vlieguren voor Silver Flight maken. Om klanten en geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om kennis te maken met de iconische PC-12 NGX, zal Silver Flight op 3 november a.s. een event hosten waar de vliegtuigen feestelijk gedoopt zullen worden en iedereen de mogelijkheid heeft de toestellen te bewonderen.