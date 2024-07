De Nederlandse vliegschool E-Flight Academy, gevestigd op Teuge Airport nabij Apeldoorn, heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in duurzaam vliegen. Sinds de oprichting in 2021 heeft de vliegschool zich ingezet voor het opleiden van piloten met behulp van volledig elektrische vliegtuigen. Nu gaat de vliegschool nog een stap verder: de gehele vloot vliegt volledig op de zon. Afgelopen maand heeft E-Flight Academy een nieuw record gevestigd met 175 volledig door zonne-energie aangedreven vluchten.

E-Flight Academy heeft ’s werelds grootste elektrische vloot, met vier Pipistrel Velis Electro-vliegtuigen, die elk ongeveer 50 minuten kunnen vliegen. De innovatieve aanpak van de academie wordt ondersteund door meer dan 500 zonnepanelen en uitgebreide batterijopslag, waardoor de vliegtuigen kunnen vliegen op zelf opgewekte elektriciteit.

Pionier in duurzame luchtvaart

Vanaf het begin is E-Flight Academy een pionier in duurzame luchtvaart. Door het gebruik van elektrische vliegtuigen worden de CO2-uitstoot en geluidsoverlast aanzienlijk verminderd, wat een positieve impact heeft op het milieu en de omgeving. De toevoeging van zonnepanelen en batterijopslag versterkt deze duurzaamheidsdoelen verder, waardoor het hele concept compleet wordt.

De techniek achter Vliegen op de Zon

504 zonnepanelen met een vermogen van 405 Wp per stuk, totaal 204.1 kWp

Jaarlijkse opbrengst van 200.000 kWh

10 laadpalen landside: Eaton Green Motion Home

4 laadpalen airside: Eaton Green Motion DC 44

Batterijopslag met Eaton X-Storage lithium batterijen (NMC-techniek: Lithium, Nickel, Mangaan, Cobalt Oxide), totaal 500 kWh (50x 10 kWh per stuk)

Betrokken partijen: Maxem Energy Solutions B.V., Eaton Green Motion, NRG2fly, Hedgehog Applications, 12MNDN Duurzaam

Recordmaand juni

Juni was een mijlpaal voor E-Flight Academy, met 175 vluchten op de zon. De vliegschool registreerde 120 vlieguren en verbruikte 2640 kWh zonne-energie voor het vliegen. Daarnaast genereerden de zonnepanelen 6000 kWh, die werd teruggeleverd aan het net. Deze overproductie toont de haalbaarheid en het potentieel van vliegen op zonne-energie aan.

“Wij zijn enorm trots op deze stap. Het is altijd onze missie geweest om het luchtruim stiller en schoner te maken en met deze nieuwe ontwikkeling kunnen we laten zien dat het mogelijk is om volledig op de zon te vliegen. We hopen zovee mogelijk andere vliegscholen in de wereld hiermee te inspireren. Want dat is waar elektrisch vliegen vandaag de dag als eerste toepasbaar is.” -Matthijs Collard, Medeoprichter van E-Flight Academy

Elektrisch vliegen vandaag de dag:

De Pipistrel Velis Electro is sinds 2020 het enige gecertificeerde elektrische vliegtuig ter wereld.

Dit tweezitter vliegtuig kan een uur vliegen, inclusief 10 minuten reserve.

De laadtijd is met een normale lader ongeveer even lang als de vliegtijd. Met een snellader duurt het opladen ongeveer 25 minuten.

Het vliegtuig weegt leeg 425 kg en mag bij opstijgen maximaal 600 kg wegen.

De twee inzittenden mogen samen maximaal 175 kg wegen. Dus met een instructeur van 75 kg mag een leerlingpiloot maximaal 100 kg wegen.

Een normale vliegles duurt ongeveer 45 minuten, wat perfect is voor elektrisch vliegen.

Als men naar een ander vliegveld vliegt, moet er 30 minuten reserve worden aangehouden, waardoor de vliegtijd 30 minuten wordt.

Piloten die elektrisch zijn getraind, krijgen een brevet waarmee ze ook met conventionele vliegtuigen mogen vliegen en uiteindelijk ook commercieel piloot kunnen worden.

Over E-Flight Academy

E-Flight Academy is gevestigd op Teuge Airport in E-Deck, de hangaar van de toekomst die tevens dient als duurzame eventlocatie. De academie is de eerste duurzame vliegschool ter wereld en biedt een breed scala aan trainingsmogelijkheden voor toekomstige recreatieve én commerciële piloten. Onder andere KLM Flight Academy en het ministerie van Defensie trainen bij E-Flight Academy. De volledig elektrische vloot en het gebruik van zonne-energie maken de vliegschool wereldwijd uniek en toonaangevend in de luchtvaartsector.