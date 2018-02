Nieuwe impuls vergroening zorgsector door collectieve inkoop ledverlichting

Dankzij de collectieve inkoop van ledverlichting via Intrakoop wordt opnieuw een grote stap gezet naar verduurzaming van de zorg. Negen zorgorganisaties, samen goed voor 300.000 m2 aan te verlichten oppervlak (± 60 voetbalvelden), vervangen hun traditionele verlichting door zuinige ledverlichting. De deelnemende zorgorganisaties besparen daarmee tussen 1,5 tot 2 miljoen kWh per jaar en reduceren hun CO2-uitstoot met bijna 800 ton.

En dat is nog maar het begin. Intrakoop, de inkoopcooperatie van de zorg, en Philips Lighting hebben een overeenkomst gesloten voor de inkoop van ledverlichting, waar ook andere zorgorganisaties gebruik van kunnen maken. Daarbij is niet alleen gekeken naar lagere prijzen, maar ook naar langere garantie en aandacht voor social return on investment. Intrakoop biedt daarnaast een rekenmodel (budgettool) waarmee onder andere de investering en terugverdientijd kan worden berekend. Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop: “Deze overeenkomst is een nieuwe impuls voor de vergroening van de Nederlandse zorg. We zijn trots op deze krachtenbundeling. Het is een prachtig vervolg op onze aanbesteding in 2017, waarbij we voor 240 zorgorganisaties een duurzaam energiecontract hebben afgesloten en daardoor de helft van het totale energieverbruik in de zorg in 2019 groen wordt.”

Zorgorganisaties zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks verbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas. Daarbij ligt de focus op erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op. Ledverlichting is één van de erkende maatregelen en was daarom voor Intrakoop een logische volgende stap na de collectieve inkoop van groene stroom voor de zorg vorig jaar.

Garantie op levensduur