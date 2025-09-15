DAF Trucks viert opnieuw een bijzondere mijlpaal, nadat de Nieuwe Generatie DAF XF tijdens de prestigieuze Motor Transport Awards 2025 in Londen is uitgeroepen tot ‘Fleet Truck of the Year’. De DAF XF kreeg de onderscheiding vanwege zijn uitstekende efficiëntie, waarbij een jurylid – tevens vervoerder – benadrukte dat het brandstofverbruik wel 7 tot 8% beter is in vergelijking met concurrenten. De nieuwste DAF-voertuigen van Modeljaar 25 kenmerken zich door geoptimaliseerde aandrijflijnen, een verder verbeterde aerodynamica en geavanceerde rijhulpsystemen, wat bijdraagt aan de toonaangevende kwaliteit en efficiëntie.

De jury van de ‘Fleet Truck of the Year’, bestaande uit wagenparkbeheerders, prees de DAF XF vanwege zijn uitstekende prestaties en de grote aantrekkingskracht op vervoerders. De jury benadrukte het uitstekende zicht op het overige verkeer, de comfortabele cabine en de degelijke kwaliteit, wat de XF tot een favoriete keuze maakt voor transportbedrijven door het hele land. “De XF voldoet keer op keer aan alle verwachtingen“, aldus een jurylid. “Er is een reden waarom deze truck de ruggengraat vormt van zoveel vloten. De bekroonde truck is praktisch en betrouwbaar, en chauffeurs rijden er met plezier in.”

Ook de service van het DAF-dealernetwerk ontving bijzondere lof, waarbij speciale aandacht werd besteed aan de ITS-hulpdienst, die bijdraagt aan een uitzonderlijk hoge voertuigbeschikbaarheid.

“We zijn enorm trots om met onze Nieuwe Generatie XF opnieuw de titel ‘Fleet Truck of the Year’ te winnen“, aldus Bart Bosmans, lid van de Raad van Bestuur van DAF en verantwoordelijk voor Marketing & Sales. “De erkenning van de brandstofefficiëntie van de XF, de populariteit onder chauffeurs en zeker ook van onze klantenservice onderstrepen alles wat we in deze truck hebben gestopt – hij is ontworpen in nauwe samenwerking met vervoerders, voor vervoerders, en deze belangrijke onderscheiding bevestigt die benadering volledig.”