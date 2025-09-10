Op dinsdag 9 september hebben de Europarlementariërs hun voorstellen aangenomen voor nieuwe EU-regels voor circulariteit die de volledige levenscyclus van voertuigen bestrijken, van ontwerp tot de uiteindelijke verwerking aan het einde van hun levensduur.

De ontwerpmaatregelen, gesteund door 431 Europarlementariërs met 145 stemmen tegen en 76 onthoudingen, zijn bedoeld om de transitie van de automobielsector naar een circulaire economie te stimuleren door de milieu-impact van de productie en verwerking aan het einde van hun levensduur van voertuigen te verminderen en de duurzaamheid van de autorecyclingindustrie in Europa te versterken. Specifieke regels zullen van toepassing zijn op alle voertuigen, met uitzondering van voertuigen voor speciale doeleinden, voertuigen die zijn ontworpen en gebouwd voor gebruik door de strijdkrachten, de burgerbescherming, brandweer en medische hulpdiensten, en voertuigen van historisch en bijzonder cultureel belang.

Verbeterd voertuigontwerp en gebruik van gerecyclede materialen

Nieuwe voertuigen moeten zo worden ontworpen dat zoveel mogelijk onderdelen en componenten eenvoudig kunnen worden verwijderd door erkende verwerkingsbedrijven, met het oog op vervanging, hergebruik, recycling, herfabricage of renovatie, waar technisch mogelijk.

Europarlementariërs willen dat het plastic dat in elk nieuw voertuigtype wordt gebruikt binnen zes jaar na de inwerkingtreding van de regels minimaal 20% gerecycled plastic bevat. Ze willen ook dat fabrikanten binnen tien jaar na de inwerkingtreding een doelstelling van ten minste 25% halen, mits er voldoende gerecycled plastic beschikbaar is tegen niet-exorbitante prijzen. Ze willen ook dat de Commissie, na een haalbaarheidsstudie, doelstellingen introduceert voor gerecycled staal en aluminium en de legeringen daarvan.

Strengere regels voor het beheer en de export van gebruikte voertuigen aan het einde van hun levensduur

Drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regels zouden fabrikanten de producentenverantwoordelijkheid uitbreiden, d.w.z. dat ze de kosten zouden moeten dragen voor de inzameling en verwerking van voertuigen die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Europarlementariërs willen een beter onderscheid tussen gebruikte voertuigen en afgedankte voertuigen, met een exportverbod voor voertuigen die als afgedankt worden beschouwd.

Co-rapporteurs Jens Gieseke (EVP, DE) van de commissie Milieu en Paulius Saudargas (EVP, LT) van de commissie Interne Markt: “Het Parlement steunt de circulaire economie in de automobielsector. We bevorderen de grondstoffenzekerheid, beschermen het milieu en zorgen voor duurzaamheid. Om overbelasting van de industrie te voorkomen, hebben we realistische doelstellingen vastgelegd en gezorgd voor minder bureaucratie en eerlijke concurrentie.”

Volgende stappen

Aangezien de Raad zijn standpunt eerder deze zomer al heeft ingenomen, zullen de interinstitutionele onderhandelingen naar verwachting snel van start gaan.