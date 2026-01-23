Stichting OPEN en MrAgain starten samen met Road2Work een landelijk proefproject met afgedankte elektrische apparaten dat reparateurs, gecertificeerde sorteerlocaties en consumenten rechtstreeks met elkaar verbindt in één hoogwaardig circulair proces. Vandaag werd de overeenkomst getekend door Coen Teeuw (Stichting OPEN) en Joost van der Giessen (MrAgain). Het doel: meer hergebruik van elektrische apparaten voordat ze uiteindelijk gerecycled worden.

Jaarlijks worden in Nederland miljoenen elektrische apparaten afgedankt met slechts kleine defecten of perfect bruikbare onderdelen. Hier ligt een enorme kans op reparatie, refurbishing en hoogwaardig hergebruik. Stichting OPEN is in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten, terwijl MrAgain een platform heeft dat reparateurs en consumenten bij elkaar brengt. Deze twee partijen gaan nu samen onderzoeken of het lukt om na de inzameling van afgedankte apparaten te zorgen voor het uitsorteren van apparaten, demontage van onderdelen en het testen ervan. Geschikte onderdelen gaan vervolgens naar reparateurs, zodat ze nog een tweede leven kunnen krijgen voordat ze uiteindelijk worden gerecycled. Road2Work is ook als partner betrokken bij het project. Zij verzorgen niet alleen de sortering maar ook de demontage en de keuring van de onderdelen.

Nieuwe circulaire keten

Dit is een unieke samenwerking waarbij op een CENELEC-gecertificeerde wijze (de Europese elektrotechnische standaard) getest wordt of er een specifieke onderdelenstroom geoogst kan worden voor reparaties. Met het proefproject ontstaat zodoende een nieuwe circulaire keten. Het project maakt hiervoor gebruik van de kracht van twee werelden. Stichting OPEN zorgt in samenwerking met Road2Work voor veilige, gecertificeerde sortering (CENELEC) en logistiek. MrAgain zorgt voor vraaggestuurde matching, digitale platformfunctionaliteit en de begeleiding van reparateurs.

Door precies bij te houden hoeveel apparaten en onderdelen er daadwerkelijk gerepareerd en verkocht worden, is straks duidelijk of het financieel uitkomt en wat de milieuwinst is. Het proefproject duurt tot eind juli 2026. Dan volgt er een besluit over een eventueel vervolg op een grotere schaal.