Vanaf 1 juli 2026 gelden er nieuwe milieuprestatie-eisen voor gebouwen. De eis voor kantoren wordt aangescherpt. Voor het eerst gelden er eisen voor gebouwen zoals scholen, winkels, zorginstellingen en bedrijfshallen. Kleine woningen krijgen een soepelere eis. De bepalingsmethode voor de milieuprestatie van gebouwen (mpg) is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw.

Wat zijn milieuprestatie-eisen?

Milieuprestatie-eisen zijn minimumeisen die bepalen hoe milieuvriendelijk een nieuw gebouw moet zijn. Ze geven aan hoeveel impact de gebruikte materialen en bouwmethoden op het milieu mogen hebben. Bijvoorbeeld voor CO₂-uitstoot, luchtvervuiling en waterschaarste. In het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl) is vastgelegd aan welke eisen gebouwen en bouwwerken (woningbouw en utiliteit) moeten voldoen.

Veranderingen vanaf 1 juli 2026

Vanaf 1 juli 2026 gelden er strengere eisen voor kantoren. Voor gebouwen zoals scholen, winkels, zorginstellingen en bedrijfshallen geldt voor het eerst een milieuprestatie-eis. Voor kleine woningen en sommige kantoren komen juist soepelere milieuprestatie-eisen. Door de herziene Bepalingsmethode vallen de scores voor de milieuprestatie hoger uit, ook al blijven de minimumeisen hetzelfde. Deze verhoogde scores komt onder andere omdat er 19 milieucategorieën komen in plaats van 11.

Toelichting op de mpg

Verschillende organisaties zien de mpg-berekening als de aanpak om de milieuprestatie van bouwwerken te berekenen. De berekening gebruikt milieudata uit de Nationale Milieudatabase. Het is belangrijk dat duidelijk is welke bouwonderdelen wel of niet meetellen. De bouwproducten en -materialen bepalen hoe milieuvriendelijk een gebouw is en daarmee de mpg-score.