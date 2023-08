Met de vervanging van brandstofaggregaten door 30 nieuwe elektrische varianten (e-GPU’s) en de uitbreiding van het gebruik van elektrische systemen voor frisse lucht aan boord (PCA’s), wordt een belangrijke stap gezet richting een uitstootvrije grondafhandeling op Schiphol. Vliegtuigen aan diverse pieren op Schiphol worden met de komst deze e-GPU’s, een soort elektrische powerbanks voor vliegtuigen, volledig voorzien van stroom met uitstootvrij materieel. De PCA’s die ervoor zorgen dat de frisse lucht aan boord van vliegtuigen met een elektrisch systeem wordt aangevoerd als het vliegtuig aan de gate staat, staan op de E-, F- en G pier.

Op dit moment is 40% van het materieel die door alle grondafhandelaren worden gebruikt elektrisch op Schiphol. De komst van meer elektrisch aangedreven materieel is een belangrijke stap richting Schiphols doel om in 2030 een uitstootvrije grondoperatie te hebben. Daarnaast draagt het vervangen van brandstofapparaten en het uitzetten van de hulpmotor bij aan het realiseren van de eisen van de Arbeidsinspectie om de luchtkwaliteit te verbeteren.

“Met de komst van de e-GPU’s en extra elektrische PCA’s kan de hulpmotor van een vliegtuig vaker uit. Dat is om meerdere redenen goed. Door deze investeringen gaat de CO2 emissie omlaag en wordt de luchtkwaliteit op het platform en daarmee de werkomstandigheden voor medewerkers beter. We zijn blij dat we samen met KLM, dnata en Aviapartner een pool hebben kunnen maken waarbij alle medewerkers op het platform gebruik kunnen maken van beschikbare apparatuur.” – Denise Pronk, verantwoordelijk voor duurzaamheid bij Royal Schiphol Group.

Powerbank voor vliegtuigen

De 30 nieuwe e-GPU’s zijn weer een mooie stap om in de toekomst het gehele platform op Schiphol te voorzien van elektrisch grondmaterieel. Door pooling van deze e-GPU’s kan er optimaal gebruik worden gemaakt van het grondmaterieel en wordt de uitstoot flink teruggebracht. We werken samen met de sector om zo snel mogelijk meer e-GPU’s op Schiphol te krijgen en een oplossing te vinden voor de widebody vliegtuigen, waar de e-GPU op dit moment nog niet voor gebruikt kan worden.

Jorben Sprong, Unit Manager Operational Support Apron Services, KLM Ground Services: “De uitrol van 30 nieuwe e-GPU’s past in de strategie van KLM Equipment Services als poolbeheerder en eigenaar van de GPU’s om de gehele GPU-pool te elektrificeren voor 2030. Dit proces loopt parallel aan de installatie van oplaadvoorzieningen op de luchthaven die cruciaal zijn voor het gebruik van e-GPU’s.”

Paul Feldbrugge, manager Fleet management & Engineering bij KLM Equipment Services: “De nieuwe e-GPU’s worden gebruikt op de vliegtuigopstelplaatsen aan de C-pier en op die van de binnenkant van de D-pier. In augustus zijn de eerste 13 e-GPU’s in gebruik genomen, dit najaar alle 30. In combinatie met de vaste stroompunten (walstroom) die op verschillende pieren worden aangeboden, worden vliegtuigen aan de gate op heel Schiphol uitstootvrij voorzien van energie. Schiphol draait volledig op stroom van Hollandse wind.”

Een e-GPU voorziet vliegtuigen op de grond van energie. Dat is nodig voor systemen aan boord zoals verlichting en computers in de cockpit als de motoren en hulpmotor uitstaan. De powerbank bestaat uit meerdere accu’s die krachtig genoeg zijn voor narrow body vliegtuigen. De mobiele, e-GPU’s zijn in het verleden door Schiphol in samenwerking met ITW GSE en Nissan ontworpen en succesvol getest op de luchthaven. Op Schiphol waren al acht exemplaren in gebruik.

Elektriciteit voor frisse lucht aan boord

Met de uitbreiding van het gebruik van de elektrische apparaten die vliegtuigen van frisse lucht voorzien, kan 50% van de grotere type vliegtuigen de hulpmotor uit laten aan de gate. Deze verbetering is onderdeel van het actieplan dat Schiphol bij de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft aangeleverd om het gebruik van de hulpmotor te beperken. Schiphol ziet het terugdringen van de hulpmotor als een prioriteit omdat het concreet verbetering brengt in de werkomstandigheden en in de gezondheid van platformmedewerkers.