Rotterdam The Hague Airport (RTHA) start in samenwerking met de Rotterdamsche Aero Club (RAC) en het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) een initiatief om elektrische (les)vluchten vanaf de luchthaven te promoten en om kennis op dit gebied te vergroten.

Elektrische laadvoorziening

Op de luchthaven is een elektrische laadvoorziening gerealiseerd die het mogelijk maakt om het eerste volledig elektrische vliegtuig, de Velis Electro van de Sloveense vliegtuigfabrikant Pipistrel, op te laden. NLR heeft zijn elektrische Pipistrel Velis Electro beschikbaar gesteld aan de RAC om vliegers ervaring op te laten doen met elektrisch vliegen. Voor NLR biedt deze samenwerking tevens de gelegenheid om data te verzamelen ten behoeve van onderzoek naar elektrisch vliegen. Daarnaast willen RTHA en NLR de kleine luchtvaart stimuleren om elektrisch te gaan vliegen.

Om het elektrisch vliegen te stimuleren zal RTHA tot 1 januari 2025 geen landingsgelden in rekening brengen voor vluchten die volledig elektrisch worden uitgevoerd.

Verduurzaming van de luchtvaart

Voor RTHA is de realisatie van de laadvoorziening onderdeel van een grotere ambitie. In het jaar 2022 waren er op de luchthaven 17.863 vliegtuigbewegingen in de categorie lesvluchten. Deze vluchten betreffen kleinere vliegtuigen met een relatief korte vluchtduur. Dat zijn bij uitstek vluchten die op termijn geëlektrificeerd kunnen worden op RTHA. “De realisatie van de laadvoorziening bij de RAC is het startpunt. We zien elektrisch vliegen als één van de verduurzamingsoplossingen voor de luchtvaart. Als luchthaven leren we wat er nodig is op het gebied van infrastructuur, brandveiligheid en operatie. Dit om invulling te geven aan de transitieperiode waar we inzitten en om klaar te zijn voor andere type elektrische vliegtuigen, zoals de elektrische variant van de Diamond DA40 die recent in Oostenrijk haar eerste vlucht heeft gemaakt”, aldus Daan van Dijk, Innovator op RTHA.

Samenwerking RTHA, RAC en NLR

De RAC is al een aantal jaren sterk geïnteresseerd in de mogelijkheden om in de nabije toekomst elektrisch te gaan vliegen en dat in het opleidingsprogramma voor aankomende vliegers op te nemen. De RAC hoopt dat eind 2024 meer nieuwe types elektrische lesvliegtuigen ingezet kunnen als de certificeringen van de luchtvaartauthoriteiten rond zijn.

NLR richt zich op innovaties en advisering voor de verduurzaming van civiele luchtvaartoperaties om klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. De inzet van de Pipistrel PH-NLX is een duidelijk voorbeeld hoe zij ondersteuning kan bieden bij de introductie van een nieuwe vorm van dienstverlening op RTHA.

Batterij elektrische luchtvaart is bij uitstek geschikt voor kleine luchtvaart en korte afstanden, wat een significant deel van de vliegtuigbewegingen op RTHA is. Voor vluchten met grotere vliegtuigen op langere afstand werkt RTHA met partners aan projecten op het gebied van waterstof en SAF (Sustainable Aviation Fuel).

De elektrische laadvoorziening is mede mogelijk gemaakt door EU-subsidie vanuit het TULIPS Green Airports programma, waar RTHA en NLR bij betrokken zijn.