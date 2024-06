Op de PROVADA hebben SPRYG Real Estate Academy en auteur Bas van de Griendt trots de nieuwe, tweede editie van het baanbrekende boek ‘Het ABC van ESG voor Vastgoedprofessionals’ gepresenteerd. Na het succes van de eerste editie, waarvan meer dan 2.000 exemplaren zijn verkocht, heeft de wereld van ESG een flinke vaart genomen. Ook zijn de eerste signalen aanwezig dat het ook voor de vastgoedmarkt een echte gamechanger is. Dit boek biedt u een helder en compleet overzicht van wat CSRD, ESG en EU Taxonomy voor uw vastgoedorganisatie en vastgoedprojecten betekenen. En hoe u daar concreet op kunt inspelen. Nieuw in deze editie: nieuwe tools én een compleet nieuw hoofdstuk over ESG-rapportage.

Praktische handvatten voor vastgoedbeslissers

Dit boek biedt inzicht en praktische handvatten om ESG-stappen te zetten binnen organisaties en vastgoedprojecten. Het toont de connectie tussen ESG, CSRD, EU Taxonomy en de vastgoedsector. Wat betekent ESG nou écht voor u als vastgoedbeslisser? Inclusief een quick scan voor maturiteit en een uitgebreide ESG-themalijst volgens de ESRS-rapportagestandaarden.

ESG-koploper Boris van der Gijp, directeur vastgoed bij Achmea Real Estate: “Dit boek heeft mij echt geholpen om alle begrippen die aan impact en duurzaamheid raken helder te maken, zodat ik ze ook weer goed en duidelijk kon uitleggen aan mijn medewerkers en mijn klanten.”

Nieuwe tools en inzichten

De afgelopen tijd zijn cruciale stappen gezet: de EU Taxonomy is nu duidelijk gedefinieerd, de eerste ervaringen met de CSRD zijn verzameld en vanaf 2025 moeten bedrijven verplicht rapporteren volgens de ESRS-standaarden. Deze ontwikkelingen maken de nieuwe, volledig geactualiseerde tweede editie van het boek onmisbaar voor vastgoedprofessionals: aangevuld met nieuwe tools én zelfs met een compleet nieuw hoofdstuk over ESG-rapportage.

Het ‘ABC van ESG voor Vastgoedprofessionals’ is nu verkrijgbaar via www.spryg.com/boeken.