Circulair West, Lansigt en Green By Blue hebben de whitepaper “MKB Meetbaar Duurzaam – De Volgende Stap” gepubliceerd. Deze uitgave is specifiek gericht op MKB-bedrijven en biedt waardevolle reflecties, praktijkervaringen en concrete lessen van zowel ondernemers als adviseurs rond de CSRD.

De CSRD, die vanaf 2025 voor veel bedrijven verplicht wordt, brengt aanzienlijke uitdagingen én kansen met zich mee. Voor MKB-bedrijven, die vaak als leveranciers of partners van CSRD-plichtige organisaties betrokken zijn, is het essentieel om tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen. Deze tweede uitgave biedt praktische inzichten en strategische handvatten, met aandacht voor de eerste ervaringen van bedrijven, waardevolle “lessons learned” en een concrete aanpak om duurzaamheid meetbaar te maken. Na de eerste whitepaper, waarin de basis van de CSRD werd toegelicht, zoomt deze nieuwe uitgave in op de praktische implicaties voor MKB-ondernemingen. Door inhoudelijke reflecties en tips vanuit zowel ondernemers als adviseurs biedt dit document een leidraad voor bedrijven die willen anticiperen op de toenemende eisen rondom duurzaamheid.

De stem van het Circulair West: leren van elkaar

Leon van Ast, kwartiermaker bij Circulair West: “Met deze uitgave laten we zien hoe MKB-bedrijven verbonden aan onze stichting niet alleen de uitdagingen van de CSRD aangaan, maar ook kansen creëren om hun duurzaamheidsagenda krachtig te versterken. Ondernemers delen openhartig hun ervaringen, zodat anderen daarvan kunnen leren en zelf stappen kunnen zetten.”. De whitepaper bevat onder andere bijdragen van AW Groep, De Beelen Groep, Royal De Ree Holland, Floral Trade Group en Ouwehand Bouw. Zij reflecteren op hun eerste stappen in de implementatie van de CSRD, inclusief de uitdagingen bij dataverzameling en procesinrichting. “Duurzaamheid raakt de hele organisatie, niet alleen een changemanager of duurzaamheidsteam,” aldus AW Groep.

Advies en ondersteuning vanuit Lansigt en Green By Blue

Marc van den Eijnden, partner bij Lansigt, benadrukt de rol van samenwerking en expertise: “De CSRD vraagt niet alleen om nieuwe rapportages, maar ook om een fundamentele integratie van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Onze ‘lessons learned’ laten zien hoe je stapsgewijs de implementatie kunt aanpakken, van dubbele materialiteitsanalyse tot dataverzameling en verslaglegging.” Dennis Mes, ESG-director bij Green By Blue, vult aan: “Steeds meer MKB-bedrijven zien de CSRD niet als verplichting, maar als kans. Het biedt ondernemers een framework om duurzaamheidsstrategieën concreet en meetbaar te maken. Dit geeft niet alleen richting, maar zorgt ook voor voordelen, zoals betere financieringsvoorwaarden en een versterkt imago.”

Meerwaarde van deze tweede uitgave

Deze whitepaper biedt unieke inzichten voor MKB-bedrijven, waaronder: