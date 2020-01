Nieuwe Economie Index (NEx): 12.1%. van de Nederlandse economie is duurzaam; 20% het doel in 2025

12,1% van de Nederlandse economie is duurzaam. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek in opdracht van MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. De Nieuwe Economie Index (NEx), zoals dit cijfer wordt genoemd, geeft jaarlijks – en dit jaar voor het eerst – het percentage van de Nederlandse economie aan dat ‘nieuw’ is: circulair, klimaatneutraal en inclusief, ook in de keten. “Een NEx van 20% in 2025 is wat Nederland nodig heeft om een kantelpunt te bereiken – vanaf dat moment verduurzaamt de economie steeds sneller en is er geen weg meer terug naar de oude economie. Met een NEx van 12,1% in 2020 zien we dat het begin er zeker is. Maar er moet dus ook nog enorm veel gebeuren bij Nederlandse bedrijven”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Hoe duurzaam is het Nederlands bedrijfsleven?

In het onderzoek ligt de focus op de rol van het Nederlandse bedrijfsleven, waardoor de NEx verschilt van bijvoorbeeld de Monitor Brede Welvaart of de Happy Planet Index. Daarnaast geeft de index – in tegenstelling tot andere meetinstrumenten – een ‘distance to target’ weer, wat betekent dat het een verhouding is tot een einddoel is. De NEx is het gemiddelde van zeven thema’s uit de Nieuwe Businessagenda van MVO Nederland, die alle zeven een eigen NEx-score hebben: Nieuwe rijkdom (9,9%), Echte prijzen (17,2%), Transparante ketens (6,2%), Inclusief ondernemen (23,8%), Duurzame energie (6,2%), Biodiversiteit (8,9%) en Circulaire economie (12,1%).

Nederland hoort tot de top van Europa in de circulaire economie

“Opvallend is de score van 12,1% voor circulaire economie, zeker in het licht van het World Economic Forum in Davos van deze week. Daar werd een wereldpercentage van 8,6% gepresenteerd. In Nederland scoren we volgens de NEx 12,1%, wat laat zien welk deel van producten is gemaakt van hergebruikt materiaal. Daarmee behoren we tot de top van Europa. Ook daar moet natuurlijk nog veel gebeuren, maar we zien om ons heen in ieder geval veel hoopvolle initiatieven in het hergebruik van materialen”, zegt Van der Heijden. “Wij zien het als onze taak om de transitie naar die nieuwe economie samen met partners te versnellen. Niet voor niets werken we elke dag keihard in diverse projecten om de nieuwe economie de normale economie te laten worden.”

Jaarlijks onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, in samenwerking met Rabobank, KPMG, Milgro en IUCN. MVO Nederland heeft met de NEx voor het eerst de duurzaamheid van de Nederlandse economie in één getal uitgedrukt, en gaat het NEx-onderzoek jaarlijks herhalen en verfijnen, liefst met meer partners. Zo wordt steeds duidelijker of het kantelpunt naar een nieuwe economie gehaald wordt. Meer informatie over de NEx is te vinden op www.mvonederland.nl. De volledige onderzoeksopzet en -cijfers zijn op te vragen bij MVO Nederland.