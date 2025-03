De opwarming van de aarde vraagt om directe actie. Dit jaar bereikt Nederland op 5 mei al de Earth Overshoot Day – de dag waarop we onze jaarlijkse biocapaciteit hebben verbruikt. Als iedereen wereldwijd zou leven zoals wij, zou de planeet op die dag ‘op’ zijn. Dit benadrukt de noodzaak om anders met onze consumptie om te gaan: minder verspillen, meer hergebruiken en circulair consumeren. Juist voor ouders is hier een belangrijke rol weggelegd. Om hen op een toegankelijke en inspirerende manier te helpen bij het vinden van een verantwoord alternatief voor lineaire consumptie, lanceren zeven impact bedrijven vandaag een oplossing: “Iets moois om te delen”. Dit circulaire initiatief biedt jonge ouders een mix van duurzame oplossingen en kortingen op duurzame en innovatieve producten en diensten. Deze koplopers van de circulaire economie laten met de actie zien dat het anders kan. Een alternatief waarbij je, door te delen, producten aan elkaar door kunt geven.

De bundel wordt verspreid via de deelnemende bedrijven en verpakt in een groeipapieren envelop – een symbool voor een groenere toekomst, die letterlijk tot bloei komt.

Circulair en toegankelijk: samenwerken in plaats van concurreren

De bundel is een samenwerking tussen BAQME, BabyLoop, BikeFlip, Byewaste, HappyTimes Magazine, Red Orka en ReplayClub. In plaats van elkaar te beconcurreren, bundelen deze duurzame ondernemers hun krachten om de circulaire economie te versnellen. En dat is hard nodig, want in 2030 willen we in Nederland 50% minder grondstoffen verbruiken.

Van het huren van babyproducten en kinderkleding tot het delen van elektrische bakfietsen en kinderfietsen – de bundel laat zien hoe duurzaamheid niet alleen noodzakelijk, maar ook leuk en voordelig kan zijn.

“Veel ouders willen duurzamer leven, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Met deze bundel maken we circulair consumeren laagdrempelig en toegankelijk,” zegt Ilse Habraken, oprichter van BabyLoop en een van de initiatiefnemers. Ook Paul Remie, mede-initiatiefnemer en oprichter van BikeFlip, benadrukt het belang van samenwerking: “Door onze krachten letterlijk te bundelen, vergroten we onze impact. De innovatie en impactvolle bedrijven in Nederland schieten als paddenstoelen uit de lucht, maar de alternatieven moeten wel gevonden worden. “Duurzaamheid is alleen een keuze wanneer dit makkelijker, beter en/of goedkoper is dan het lineaire alternatief.”

Hoe werkt het?

Gratis verspreiding: Deelnemende bedrijven delen de bundel gratis uit aan (nieuwe) klanten.

Kortingsacties: De bundel bevat exclusieve kortingen op circulaire producten en diensten.

Groeipapieren verpakking: De envelop is gemaakt van groeipapier en kan na gebruik geplant worden. Hieruit groeit een bloemenmix die bijen en vlinders aantrekt.

Week van de Circulaire Economie

De lancering van “Iets moois om te delen” vindt plaats in de Week van de Circulaire Economie (17-22 maart), een jaarlijks initiatief om circulaire oplossingen en innovaties in de schijnwerpers te zetten. Dit initiatief sluit hier perfect op aan door jonge ouders te laten zien hoe eenvoudig en toegankelijk circulair consumeren kan zijn.

Eerste stap naar een grotere beweging

In de pilotfase worden 1.200 bundels verspreid in de Randstad. Bij succes wordt het initiatief opgeschaald, met als doel een platform te creëren waar bewuste ouders en duurzame oplossingen elkaar versterken. “Deze bundel is een eerste stap naar een bredere beweging waarin ouders elkaar inspireren om duurzamer te leven. Samen maken we impact!” aldus Habraken en Remie.