Nieuwe duurzaamheidsstrategie Renewi: recyclingpercentage van 75% binnen 5 jaar

Bron



Internationaal waste-to-product bedrijf Renewi plc, actief in de meest geavanceerde circulaire economieën ter wereld, heeft aangekondigd zijn recyclingpercentage vóór 2025 met ruim tien procent te willen verhogen tot 75%.

Het bedrijf, dat met 64,7% al het hoogste recyclingpercentage in de sector heeft, lanceerde eerder vandaag zijn nieuwe duurzaamheidsstrategie, waarin het ook aangeeft zich in dezelfde periode te committeren aan een sterke vermindering van de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen inzamelingsactiviteiten in Nederland en België.

“Binnen vijf jaar bestaat ons wagenpark van inzamelvoertuigen voor 100% uit schone, emissiearme EURO VI-wagens. Hiermee vermijden we ruim vier millioen ton aan CO 2 per jaar. Bovendien willen we 65 nieuwe elektrische vrachtwagens toevoegen aan ons wagenpark. De eerste wordt vanaf augustus 2020 ingezet in de regio Amsterdam”, zegt Otto de Bont, CEO van Renewi. “Met de nieuwe duurzaamheidsstrategie, die is gekoppeld aan onze vernieuwde bedrijfsstrategie, zijn we nog beter in staat ons doel te vervullen, namelijk de wereld beschermen door gebruikte materialen een nieuw leven te geven. Onze onlangs gelanceerde strategie helpt ons om een leider te worden in de productie van secundaire grondstoffen, onder andere door fabrikanten aan te moedigen het huidige gebruik van primaire grondstoffen te herzien. Bovendien gaan we nieuwe en innovatieve technologieën toepassen om de hoeveelheid geproduceerde secundaire materialen te vervijfvoudigen, van 200.000 ton naar ruim één miljoen ton.”

Renewi staat voor duurzaamheid, vooral als het gaat om de hoeveelheden secondaire grondstoffen en energie die het produceert. Het afgelopen jaar heeft Renewi een hoger percentage van het verwerkte afval hergebruikt en teruggewonnen, met een toename van het hergebruik- en terugwinpercentage tot 90,8%, de hoogste waarde ooit voor het bedrijf. Renewi levert zijn klanten toegevoegde waarde door de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering te verbeteren en de recycling te maximaliseren. Renewi blijft op deze koers voortgaan en gaat daarnaast de komende jaren programma’s ontwikkelen om de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering nog verder te verbeteren.

“De activiteiten van Renewi draaien om ons doel om gebruikte materialen een nieuw leven te geven”, aldus De Bont. “Met dit doel staat duurzaamheid centraal bij alles wat we doen en vormen we een belangrijke schakel in de circulaire economie. Renewi richt zich met de nieuwe duurzaamheidsstrategie op drie duidelijke aandachtspunten: de zorg voor mensen, het bevorderen van de circulaire economie, en het verminderen van uitstoot en afval. In combinatie met onze waarden vormt deze strategie de leidraad om onze waste-to-product strategie te realiseren.”