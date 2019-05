Nieuwe duurzaamheidsranking outdoorkleding door Rank a Brand

Rank a Brand heeft de nieuwe duurzaamheidsranking van outdoorkleding (2019 update) gepubliceerd. Afgezien van VAUDE, rapporteerden slechts enkele merken een klimaatvoetafdruk, laat staan een lagere voetafdruk dan in het voorafgaande boekjaar. Rapportage over hernieuwbare energie was vaak ook te beperkt om ons de onderzoekers te overtuigen dat merken daadwerkelijk koplopers waren in de energietransitie.

ls er één type kleding is dat onlosmakelijk verbonden is met de natuur, dan is het wel outdoorkleding. Je weet wel, ademende jassen, winddichte broeken en beschermende base-layers – het type kleding dat je draagt voor wandeltochten, backpacken en mountainbiken.

Maar is deze kleding behalve goed om van de natuur te genieten ook goed voor de natuur zelf? Zonder dat arbeiders die de kleding maken worden uitgemolken natuurlijk?

Outdoormerken erkennen zonder meer hun natuurlijke verbintenis met duurzaamheid. Vaak vertellen ze hoe ze zijn opgericht door een paar liefhebbers van het buitenleven, geïnspireerd geraakt door de natuur. Het siert outdoormerken dat ze bestendige over modieuze kleding benadrukken, functionaliteit over fast fashion. Bijna allemaal bieden ze bijvoorbeeld een reparatiedienst. Patagonia en Norrøna doneren zelfs 1% van hun omzet aan milieuprojecten.

De outdoorbranche dient echter wel een stuk transparanter te zijn. Vooral klimaatrapportage was beperkt. Afgezien van VAUDE, rapporteerden slechts enkele merken een klimaatvoetafdruk, laat staan een lagere voetafdruk dan in het voorafgaande boekjaar. Rapportage over hernieuwbare energie was vaak ook te beperkt om ons te overtuigen dat merken daadwerkelijk koplopers waren in de energietransitie.

Daarentegen rapporteerden merken vaak over hun gebruik van ruwe materialen met een duidelijke milieuvoorkeur en het uitbannen van verdachte chemicaliën. Vooral PYUA scoorde hier hoog. Maar vaak bleef het onduidelijk welke materialen nu precies hoe vaak gebruik werden in de collecties van merken, en of chemicaliën ook in het productieproces waren geëlimineerd, in plaats van alleen in het eindproduct. Rapportage over afval en verpakkingen was ook beperkt, behalve door VAUDE.

Goede arbeidsomstandigheden, ten slotte, werden door merken eigenlijk evenzeer benadrukt als milieubescherming. Velen onthulden vlot een lijst met directe leveranciers, zijn lid van een multi-stakeholder initiatief en rapporteerden over mensenrechten in hun bevoorradingsketen. Desondanks konden zelfs koplopers nog niet garanderen dat al hun overzeese arbeiders daadwerkelijk leefbare lonen ontvingen. Een paar merken, zoals PYUA en Trigema, omzeilden dit probleem: Hun kleding is in principe gemaakt in landen waar wetten zorgen voor leefbare lonen.

Al met al overtuigde VAUDE de onderzoekers van Rank a Brand er het meeste van goed op pad te zijn richting duurzaamheid, gevolgd door PYUA. “Met deze schitterende score zijn wij ontzettend blij en vooral omdat Rank a Brand het bewustzijn van de eindgebruiker aanscherpt en een leidraad biedt. Steeds meer mensen willen weten onder welke omstandigheden producten worden geproduceerd voordat ze deze kopen. Daartoe levert Rank a Brand een belangrijke bijdrage”, aldus Antje von Dewitz, CEO VAUDE.