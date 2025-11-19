BlueCity en Tekkoo lanceren de Circular Factory Podcast: een zesdelige, Engelstalige serie over wat er écht komt kijken bij het bouwen van een eerste fabriek als circulaire startup. De podcast brengt eerlijke verhalen, harde lessen en praktische inzichten van ondernemers die werken aan de industrie van de toekomst. Voor veel circulaire, groene chemie- en biotech startups is de stap van lab naar fabriek een van de grootste uitdagingen. Hoewel Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, gaat het merendeel van de aandacht en financiering nog steeds uit naar digitale innovaties. Terwijl juist de kapitaalintensieve, industriële bedrijven heel hard nodig zijn om onze grondstoffen- en klimaatdoelen te halen.

Door founders, voor founders

De Circular Factory Podcast is gemaakt door founders, voor founders. De serie richt zich op de ervaringen van biobased en circulaire hardware-startups bij het opschalen van hun technologie richting First-of-a-Kind (FOAK) fabrieken. In zes afleveringen delen iconisch circulaire startups en specialisten hun expertise, praktijkervaring en inzichten over de complexe weg van lab naar productie – inclusief de misstappen onderweg.

Aandacht voor capex intensieve startups

De podcast wordt gehost door Sabine Biesheuvel (BlueCity) en Lindy Hensen (Tekkoo, PeelPioneers), beiden ervaren ondernemers die de circulaire transitie van binnenuit kennen. In het eerste seizoen spreken zij ondernemers en experts over feedstock, financiering, klanten, teamopbouw, impact en het ontwerpen van een FOAK. Verwacht geen gladde succesverhalen, maar echte gesprekken over wat werkt, wat niet en hoe je verder komt.

“De verhalen uit deze podcast laten zien hoe weerbarstig, maar ook hoe inspirerend het bouwen van een First-of-a-Kind fabriek is,” zegt Lindy Hensen. “Ze laten zien wat deze pioniers écht nodig hebben om te kunnen schalen.”

Het opschalen van een fabriek is kapitaalintensief, technisch complex en vraagt om andere kennis en vaardigheden dan tijdens de pilotfase van een bedrijf. Bij circulaire fabrieken komen daar nog extra uitdagingen bij. Denk aan nieuwe technologieën, een rendabel financieel model en een stabiele aanvoer van circulaire grondstoffen van veilige en consistente kwaliteit.

De eerste aflevering, “From interest to contract: landing customers”, verschijnt op 26 november 2025, gevolgd door wekelijkse releases tot eind januari 2026.

Meer aandacht voor industriële opschaling

De podcast is onderdeel van Circular Factory, een initiatief van BlueCity en Tekkoo. In 2022 startten zij samen met partners als Renewi en Invest-NL het eerste Nederlandse programma dat zich volledig richt op kapitaalintensieve startups met een chemische of biotechnologische oplossing die willen opschalen naar hun eerste fabriek. Inmiddels telt de community meer dan vijftig founders, en groeide Circular Factory uit tot een landelijk platform voor ondernemers die willen groeien in de circulaire maakindustrie. Na drie succesvolle edities bundelt het team nu de belangrijkste inzichten in podcastvorm.

“Circulariteit is een industrieel ontwerpvraagstuk dat meer vergt dan innovatie in procestechnologie en alles vervangen door biobased stromen,” zegt Sabine Biesheuvel. “Deze ondernemers bouwen fabrieken die we keihard nodig hebben voor onze klimaatdoelen, maar ze hebben wezenlijk andere instrumenten en ondersteuning nodig Met deze podcast maken we inzichtelijk wat wel werkt en gewoon al kan, en waar het startup ecosysteem hen nog beter kan helpen.”

Over Circular Factory

Circular Factory helpt biobased en circulaire hardware-startups de sprong te maken van lab naar fabriek. Het landelijke platform, een initiatief van BlueCity en Tekkoo, richt zich op gerichte ondersteuning middels deep dives (programma), community building en samenwerking met andere accelerators. De ambitie: vóór 2030 ten minste 20 nieuwe circulaire fabrieken realiseren in Nederland.

Circular Factory wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam, Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam, Stichting DOEN, Rabo Foundation en Invest-NL. Meer informatie: www.circularfactory.co/podcast.