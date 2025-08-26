Het lukt alleen met logistiek is terug. In augustus 2023 trapte TLN af met haar campagne die de onmisbaarheid van de sector onder de aandacht bracht. Nu zet TLN die lijn door met vernieuwd materiaal dat naast onmisbaarheid ook de innovatieve en duurzame kracht van de logistieke sector benadrukt. Voor veel Nederlanders lijkt het vanzelfsprekend dat de supermarkt altijd gevuld is en dat producten uit de hele wereld voorhanden zijn. Met elkaar weten we dat dit alleen kan dankzij logistiek. Samen laten we zien dat onze sector onmisbaar én toekomstgericht is.

Vanaf deze week is de campagne weer zichtbaar in heel Nederland. Met een verdiepende laag waarin innovatie en duurzaamheid centraal staan, vertellen we via herkenbare producten zoals koffie en kaas het verhaal van de reis die zij afleggen en de rol van onze sector daarin. Deze verhalen zijn vertaald naar interactieve roadmaps met video’s die nu te zien zijn via de kanalen van Het lukt alleen met logistiek en TLN. Op 30 augustus lichten we de campagne verder toe tijdens ons ledenevent TLN Inspireert!

De boodschap van Het lukt alleen met logistiek wordt breed verspreid via verschillende kanalen, van radiospots op zenders als 100% NL, Radio 538 en NPO Radio 2 tot grootschalige zichtbaarheid langs snelwegen met The Wall op de A2, abri’s, masten en uitingen bij tankstations. Online versterken advertenties en social posts het bereik van de campagne, zodat we Nederland laten zien wat logistiek voor hen betekent.

Doe mee

TLN-leden kunnen een actieve bijdrage leveren aan de campagne door campagnestickers te bestellen voor hun vracht- of bestelwagens, met keuze uit achttien herkenbare producten. Op die manier kan elk bedrijf een boodschap kiezen die past bij hun lading of klanten. Zo laten we op de weg zien dat logistiek onmisbaar is. De eerste vrachtwagen rijdt vanaf deze week rond en we hopen natuurlijk dat velen zullen volgen.

Dat de campagne effect heeft, blijkt uit onderzoek van de Reputatiegroep in 2024. In eerste instantie scoorde de sector een 6,8 op duurzaamheid en een 7,2 op innovatie. Wanneer mensen de campagne zagen, stegen die scores naar respectievelijk een 7,6 en 7,8. Dit onderstreept dat onze gezamenlijke inspanning verschil maakt.

Bestuursvoorzitter Elisabeth Post benadrukt: ‘De kracht van onze sector komt pas echt tot zijn recht als we samen optrekken, want het lukt alleen met logistiek! Alleen samen kunnen we laten zien hoe onmisbaar transport en logistiek is. Jullie bijdrage laat onze stem luider klinken en vergroot daarmee ons gezamenlijk bereik.’