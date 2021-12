Nieuwe Arnhemse vestiging Janssen de Jong ademt circulariteit

Met ingang van 1 december zijn Janssen de Jong Projectontwikkeling en Janssen de Jong Bouw een nieuwe vestiging gestart op kantorenpark “De Gelderse Poort” in Arnhem. Deze vestiging biedt niet alleen de mogelijkheid om de regio Arnhem beter te bedienen, het staat ook symbool voor de circulariteitsambitie van beide bedrijven.

Bewustwording van circulariteitsgedachte

“Circulariteit heeft als doel impact maken, zodat we maatschappelijke relevantie toevoegen en de wereld van morgen er ook nog is. Daarom denken we kritisch en creatief na over het gebruik van circulaire materialen en grondstoffen in al onze projecten. Deze aanpak hebben we ook toegepast bij de inrichting van ons nieuwe kantoor in Arnhem. Alle gebruikte materialen hebben een verhaal”, licht Mark van Doorn, algemeen directeur Janssen de Jong Projectontwikkeling, toe. “Zo creëren we een inspirerende omgeving waarin de bewustwording groeit. Bij onszelf, maar ook bij klanten!”

Materialen met een verhaal

Voor het interieur is gekozen voor materialen die duurzaam of circulair zijn of die toekomstwaarde hebben. Denk aan refurbished bureaus, kuipstoelen gemaakt van koffiedik, lichtobjecten met koppelstukken uit steigerbouw, oude bedrijfskleding voor de stoffering van een bank en modulaire kasten. In samenwerking met zusterbedrijven New Horizon en Koninklijke Woudenberg zijn hiervoor sloopmaterialen ‘geoogst’ bij projecten als theater Carré, Paleis Het Loo en Hudson’s Bay Rotterdam.

Potentieel van Arnhem



Louis Camps, algemeen directeur Cluster Wonen Janssen de Jong Groep: “In de regio Arnhem en midden Nederland ligt een aanzienlijke woningbouwopgave. Om deze vraag goed te kunnen bedienen, is het voor ons van belang dat we zelf ook aanwezig zijn. Als organisatie staan we graag dicht bij onze klanten en medewerkers. De keuze voor een vestiging in Arnhem was dan ook een vanzelfsprekende stap. Met ons modulaire woningbouwconcept ModuFair hebben we een passend antwoord op de vraag naar snelle en betaalbare woningbouw. Daarnaast zie ik overeenkomsten met de circulariteitsambities van deze markt.”

Ontmoeten versus focus

Hal2 – Interieurontwerp en Realisatie tekende het ontwerp van het kantoor en kreeg de opdracht om ruimte te maken voor ontmoeten versus focus. Alkin Kemperman, directeur Janssen de Jong Bouw Oost: “Deze nieuwe vestiging is een echte ontmoetingsplek. Niet alleen voor onze klanten maar ook voor collega’s uit de verschillende vestigingen. De samenwerking en kennisdeling met onze andere vestigingen en met Janssen de Jong Projectontwikkeling is daarbij van absolute meerwaarde. Als locatie hebben we gekozen voor kantorenpark ‘De Gelderse Poort’, een modern kantorenpark aan de A325 waar diverse grote ondernemingen gevestigd zijn. Vanuit hier gaan we gezamenlijk de schouders onder deze regio en onze circulariteitsambitie zetten.”