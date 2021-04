Nieuwbouw Oerlemans Plastics Giessen bereikt hoogste punt

Afgelopen vrijdag 9 april is het hoogste punt van de nieuwbouw bij Oerlemans Plastics bereikt. Het bouwteam van het grote project op industrieterrein De Rietdijk was ooggetuige van deze bouwtechnische mijlpaal. Ondanks de coronacrisis, een wereldwijd tekort aan bouwmaterialen én slecht voorjaarsweer heeft het project nauwelijks vertraging tot nu toe. Naast de huidige fabriek van de verpakkingsproducent aan de Industrieweg in Giessen verrijst ruim 8.800 vierkante meters aan extra productie- en kantoorfaciliteiten. De nieuwbouw maakt het mogelijk om te kunnen blijven voldoen aan de verwachte groei en verduurzaming in de markt voor hoogwaardige flexibele kunststof folies en verpakkingen.

Oerlemans Plastics is sinds 1972 actief in deze markt en gaat haar capaciteit als producent en kennispartner verder uitbreiden. Oerlemans Plastics directeur Johan Kranenbroek is tevreden over de bereikte bouwprestaties tot aan dit hoogtepunt: “De markt voor hoogwaardige flexibele kunststof folies en verpakkingen staat in de startblokken voor een grote stap naar verduurzaming. Dit vraagt van producenten grote aanpassingen in het ontwerp- en productieproces van materialen. De productiecapaciteit is op de huidige locatie maximaal bereikt. De nieuwbouw maakt het mogelijk om deel uit te maken van de innovatieve kopgroep in de branche. Met de komst van deze uitbreiding maken we grote stappen op basis van onze extrusie-mogelijkheden (het vervaardigen van kunststof folie en verpakking) en dit biedt nieuwe kansen op de nationale en internationale markt. Dankzij deze investering vanuit de moedermaatschappij – de Oerlemans Packaging Group – kunnen we de nieuwbouw en de daaropvolgende technische progressie door uitbreiding van het machinepark en innovatieve logistiek realiseren.”

Klimaatbeheersing

Bij de bouw zijn circa 200 mensen betrokken, die op tal van terreinen het project letterlijk uit de grond stampen. Naast alle betrokkenen bij Oerlemans zelf is bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel en architect Timmer uit Giessen verantwoordelijk voor het slagen van dit grote bedrijfsvastgoedproject in Altena. Met het hoogste punt van 25 meter is de extrusietoren van de verpakkingsproducent meteen ook het hoogste punt van het industrieterrein. Medio augustus is de oplevering van de nieuwbouw waarin veel aandacht besteed is aan duurzaamheid en energie-efficiency. Kranenbroek: “Bij de uitbreiding wordt een flinke slag gemaakt in energie-efficiency van de gebouwen. Restwarmte uit het productieproces wordt hergebruikt en een warmtepomp zorgt voor verwarming én koeling van de kantoren via vloerkoeling/vloerverwarming. Een speciale vloerverwarming in de grote sealhal zorgt voor een efficiënte klimaatbeheersing. Op de daken ligt ultradunne en warmtewerende kunststof dakbedekking, wat bouwmateriaal bespaart en zonnewarmte weerkaatst. Een samengesteld pakket aan dakisolatie zorgt er in de winter voor dat warmte binnen blijft en in de zomer zoveel mogelijk buiten.

De bouw zorgt voor een verdubbeling in omvang van de huidige locatie op industrieterrein de Rietdijk, waar al een drukkerij, warehouse, kantoor, laboratorium (OTC) en reprocentrum (ORC) zijn gevestigd. Kranenbroek: “Door de realisatie van de uitbreiding zijn we gefaseerd op zoek naar circa twintig extra medewerkers. Vakmensen met technisch inzicht en innovatievermogen zijn en blijven ontzettend belangrijk bij de productie van onze flexibele verpakkingsoplossingen.”

Oerlemans Packaging Group

De Oerlemans Packaging Group waar Oerlemans Plastics onder valt, investeert continu in verduurzaming van haar productaanbod. Het familiebedrijf produceert klant specifieke,

flexibele kunststof verpakkingen en folies van hoge kwaliteit. Het hele proces staat in het teken van circulair ondernemen volgens het Rethink principe, waarin materiaal reductie en

gebruik van duurzame grondstoffen speerpunten zijn. Nieuwe verpakkingsconcepten worden voortdurend ontwikkeld via extrusie, flexodruk, lamineren en conversie op acht locaties in

Nederland. De producent bestaat uit zes dochterondernemingen (Fardem, Flexpak, Oerlemans Plastics, Oosterwolde Plastic Industrie, Perfon en Plasthill) die gezamenlijk een

breed scala aan verpakkingsproducten leveren. Oerlemans Packaging Group – the sustainable innovator!

Foto: Het bouwteam is getuige van het bereiken van het hoogste punt op de nieuwbouwlocatie in Giessen. V.l.n.r. technisch manager Werner Hordijk (Oerlemans Plastics), architect Kees Timmer (Timmer Architecten), DGA Joan Hanegraaf (Oerlemans Packaging Group) innovatiemanager Jos Rombouts (Oerlemans Plastics), werkvoorbereider Robert Vos, uitvoerder Mike Verwey, projectleider Chris van den Biggelaar (Bouwbedrijf van de Ven) en directeur Johan Kranenbroek (Oerlemans Plastics)