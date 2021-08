Nieuw van SooBluu: educatief bordspel Save the Turtles op handdoek van 20 gerecyclede petflessen

SooBluu komt met het leukste strandlaken dat je aan zee kunt vinden: Save the Turtles. Het is een handdoek – gemaakt van 20 petflessen – en bordspel ineen. Superleuk voor op het strand of ergens anders buiten. Save the Turtles is educatief en helemaal van deze tijd. Je leert spelenderwijs hoe je de oceanen en het milieu kunt bevrijden van al het plastic.

Je speelt het spel met vriendjes of je ouders. Bij Start word je uitgedaagd om je eigen pion op het strand te zoeken, bijvoorbeeld iets van plastic wat er niet hoort. Dat gooi je na het spel in de prullenbak. De spelregels zijn afgeleid van Ganzenbord en kun je online vinden via een QR-code op de handdoek. Dobbelstenen neem je zelf mee of gooi je met een app. Meer informatie vind je op: www.soobluu.com.

Doel van het spel

Het spel begint op het strand, want daar start het uitdagende leven van de zeeschildpad. Het kleine schildpadje komt uit zijn ei en loopt instinctief naar zee. Maar pas op, het strand en de oceaan zitten vol gevaren! Onderweg kom je allerlei hindernissen tegen. Je kunt verstrikt raken in de netten van een vissersboot of je komt met jouw Sea Turtle terecht in de plastic soep. Welke jonge schildpad overleeft al deze gevaren en komt als eerste volwassen schildpad aan op het strand om eitjes te leggen.

SooBluu doneert 5% van haar winst aan Local Ocean Conservation en steunt zo de zeeschildpad en zijn leefomgeving. Elk strandlaken van SooBluu is gemaakt van wel 20 gerecyclede petflessen, dat is wel zo milieuvriendelijk. SooBluu is heerlijk zacht, superlicht, absorberend en sneldrogend. Daarnaast is het strandlaken lekker royaal van formaat en toch heel compact in je strandtas. En wat meteen opvalt: het is verkrijgbaar in de mooiste, kleurrijke dessins. En nu dus ook als bordspel.

Het SooBluu strandlaken Save the Turtles is verkrijgbaar bij www.soobluu.com. Consumentenadviesprijs € 24,95. Formaat: 100 x 160cm. Het strandlaken komt in een handig tasje en heeft een handige ophanglus.

Over SooBluu

Twee zussen, één missie! SooBluu is een oerhollands familiebedrijf. Met aan de basis twee zussen Petra en Martine. Zij zijn al jarenlang actief met ZusenZomer met fairtrade hamamdoeken, badjassen en meer moois voor thuis en onderweg. Originele ontwerpen, handgemaakte producten en een goed verhaal zijn de basis voor de collectie. Hoogstaande kwaliteit en een uitstekende klantenservice maakt dat ZusenZomer al meer dan tien jaar hét toonaangevende merk is voor hamamdoeken.

SooBluu is hieruit geboren. Met een visie voor een betere planeet en daar ook een bijdrage aan willen leveren, zijn de zussen deze collectie gestart. Innovatief, duurzaam en kleurrijk. En zoals het bij familiebedrijven al snel gaat doen ze bijna alles zelf en helpt iedereen een handje mee. Zo zie je in de foto’s al de next generation.

Ook goed om te weten:

ZusenZomer doneert 5% procent van de winst aan Local Ocean Conservation. Een kleinschalige non-profit organisatie in Kenya die zich inzet voor de zeeschildpad en zijn leefomgeving. Want als het goed gaat met de zeeschildpad, gaat het met iedereen goed.