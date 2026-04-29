Terwijl de nationale eiwittransitie volgens de Eiwitmonitor 2025 van Wageningen University & Research rond de 39 procent blijft steken, komt akkerbouwer Geert Lindenhols (GeertsBest) met een oplossing: een productlijn op basis van lokale veldbonen, met toepassingen van ontbijt tot diner. Hiermee maakt hij als boer in Nederland de recent aangescherpte Schijf van Vijf, die de consumptie van peulvruchten drastisch wil verhogen, direct toepasbaar voor de consument zonder tussenkomst van de industrie.

De vernieuwde Schijf van Vijf (april 2026) stelt dat Nederlanders fors minder vlees en bijna twee keer zoveel peulvruchten moeten eten. Hoewel de politieke roep om lokale eiwitten groot is, blijven consumenten vaak steken bij bewerkte vleesvervangers of geïmporteerde soja. Lindenhols doorbreekt dit patroon door de veldboon, een gewas dat stikstof bindt en uitstekend gedijt in de Nederlandse bodem, te verwerken tot herkenbare producten zoals pasta en bakmixen.

Het antwoord op Ultra-Processed Food (UPF)

Lindenhols speelt hiermee in op de groeiende landelijke kritiek op Ultra-Processed Food. Waar de voedingsindustrie vaak werkt met geïsoleerde eiwitten en additieven, benut GeertsBest de veldboon in zijn geheel. “We moeten stoppen met het over-bewerken van ons voedsel,” stelt Lindenhols. “Door de hele boon te gebruiken, blijven vezels en voedingsstoffen behouden. Dit is precies wat de overheid en het Voedingscentrum bedoelen met gezonde, onbewerkte eiwitten van eigen bodem.”

De ‘Bean Deal’ in de praktijk

Het initiatief van GeertsBest is een tastbaar resultaat van de nationale Bean Deal, die de teelt en consumptie van Nederlandse peulvruchten moet stimuleren. Het project laat zien dat de korte keten niet alleen een ideologie is, maar een functionerend economisch model dat de afhankelijkheid van soja-import verkleint.

Fotogele akkers als decor

Op dit moment kleuren de akkers rondom het bedrijf in Zuidwolde opvallend geel door de bloei van het koolzaad, een ander gewas waarmee Lindenhols de lokale keten versterkt. Tussen deze kleurrijke velden groeien de veldbonen die de basis vormen voor de nieuwe lijn.