In het najaar van 2024 lanceert de Stichting Register Fiscaal en Financieel Advies (SRFA) een nieuw register: het Certified Sustainability Reporting Manager (CSRM) register. Dit register is speciaal ontworpen voor Sustainability Reporting Managers die de opleiding tot Certified Sustainability Reporting Managers hebben afgerond. Deze opleiding wordt momenteel verzorgd door Move to Impact, die vanaf het najaar de nieuwe standaard samen met Hogeschool Markus Verbeek Praehep, één van de partners van SRFA, in de markt gaat zetten. Move to Impact ondersteunt organisaties bij het verkrijgen van inzicht in hun impact op economisch, sociaal en milieuniveau. Dit doen ze door het aanbieden van praktische programma’s, tools en sjablonen die u begeleiden naar de volgende stap in uw duurzaamheidsreis.

De oprichting van het CSRM-register markeert een belangrijke stap in de erkenning van professionals die zich toeleggen op duurzaamheid en rapportage binnen organisaties. Het doel van dit register is om de kwalificaties en expertise van Certified Sustainability Reporting Managers te erkennen en te waarborgen, waardoor zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Door zich te registreren als CSRM kunnen professionals aantonen dat zij over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om organisaties te begeleiden bij het naleven van de CSRD-eisen. Dit nieuwe register biedt werkgevers en opdrachtgevers de zekerheid dat zij samenwerken met gekwalificeerde experts die de duurzaamheidsdoelstellingen van hun organisatie kunnen realiseren.

De opleiding tot Sustainability Reporting Manager, verzorgd door Move to Impact, is een belangrijke stap voor professionals die zich willen specialiseren in duurzaamheid en rapportage. Deze opleiding biedt diepgaande kennis en praktische vaardigheden om organisaties te helpen bij het meten en rapporteren van hun duurzaamheidsprestaties.

Met de lancering van het CSRM-register onderstreept de SRFA haar inzet voor de professionalisering en erkenning van duurzaamheidsmanagers. Deze stap draagt bij aan een duurzamere toekomst en ondersteunt organisaties bij het voldoen aan de regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Op het moment wordt er hard gewerkt om de registers in de systemen van SRFA in te bouwen zodat inschrijving eind september tot de mogelijkheid gaat behoren. Net als voor alle registers van de SRFA geldt dat iedereen die een vergelijkbare opleiding heeft gevolgd. ook ingeschreven kan worden in het register indien de SRFA vaststelt dat aan dezelfde standaarden wordt voldaan. Daarmee blijft ook dit register een opleiders- en opleidingsonafhankelijk register.