Move to Impact Group, al jaren een vertrouwde naam op het gebied van duurzaamheidsrapportages en CSRD-compliance, slaat een nieuwe weg in. Met een duidelijke focus op digitale tools en online trainingen wil het bedrijf duurzaamheid en regelgeving toegankelijker maken voor iedereen. Deze strategische keuze is meer dan een zakelijke beslissing; het is een belofte om bedrijven én andere consultants te helpen zelfstandig en met vertrouwen hun duurzaamheidsdoelen te behalen.

Een digitale sprong vooruit

De wereld van CSRD-compliance kan complex en tijdrovend zijn, maar Move to Impact heeft een eenvoudige missie: deze uitdaging behapbaar maken. In plaats van eindeloze documenten en ingewikkelde procedures biedt het bedrijf praktische, digitale oplossingen. Denk aan self-service tools die je in eenvoudige stappen door de rapportage heen loodsen en gebruiksvriendelijke templates waarmee zelfs een junior projectmanager moeiteloos aan de slag kan. Alles is volledig afgestemd op de nieuwste Europese duurzaamheidsrapportagerichtlijnen (ESRS), opkomende duurzaamheidswetgevingen (zoals CSDDD of de Omnibus wetgeving) en voorzien van een audit trail structuur om te garanderen dat bedrijven voldoen aan de regelgeving.

Maar het blijft niet bij tools alleen. Move to Impact belooft ook continu up-to-date te blijven met veranderende wet- en regelgeving. Klanten krijgen automatisch toegang tot de laatste ontwikkelingen, zodat ze nooit voor verrassingen komen te staan.

Samen sterk door partnerships

Een sterke strategie vraagt om sterke partners. Move to Impact heeft door de jaren heen een netwerk opgebouwd van accountants, opleidingsorganisaties en softwareleveranciers. Samen met freelancer collectieven en consultancybureaus vormt dit netwerk de brug tussen theorie en praktijk. Zo kunnen klanten rekenen op zowel digitale als persoonlijke ondersteuning.

Door de partnerships met freelancers en andere consultancybureaus maakt Move to Impact Group de keuze om niet meer zelf actief te zijn binnen de consultancy markt. “Het blijft lastig om consultants als klant te willen bedienen, terwijl zij zich mogelijk bedreigd voelen doordat we zelf ook consultancy aanbieden. Door de keuze om volledig te focussen op het informeren en begeleiden van anderen door middel van tooling hopen we ook weer een veilige omgeving voor consultants te creëren. Zodat óók zij gebruik kunnen maken van onze templates en methode in hun dienstverlening” geeft Amber Kesselaer – managing director Move to Impact Group – aan. De consultants van Move to Impact zullen vanaf 2025 werkzaam zijn bij een groter advieskantoor, waar klanten naast CSRD-dienstverlening ook bredere duurzaamheidstransformaties ondersteund kunnen worden.

Wie profiteren van deze aanpak?

Het nieuwe aanbod is breed inzetbaar, maar richt zich specifiek op drie groepen:

Grote bedrijven met een omzet boven de €50 miljoen, die zelf grip willen houden op hun duurzaamheidsrapportages.

met een omzet boven de €50 miljoen, die zelf grip willen houden op hun duurzaamheidsrapportages. Consultants en freelancers die hun dienstverlening willen uitbreiden met CSRD-compliance.

die hun dienstverlening willen uitbreiden met CSRD-compliance. MKB-bedrijven in de keten van grotere organisaties, die laagdrempelig ondersteuning zoeken bij het voldoen aan CSRD-eisen.

Door deze diversiteit aan klantsegmenten spreekt Move to Impact zowel doorgewinterde professionals als bedrijven die nog aan het begin van hun duurzaamheidsreis staan aan.

Dichtbij, zelfs op afstand

Hoewel het model grotendeels draait om self-service, laat Move to Impact Group zijn klanten niet aan hun lot over. Een persoonlijke kick-off meeting zorgt voor een vliegende start en tijdens trainingen is er persoonlijk contact met een expert. Voor wie tussendoor vragen heeft, is er een helpdesk, regelmatige digitale kennissessies over nieuwe ontwikkelingen en een uitgebreide FAQ-sectie. Bovendien houdt het bedrijf regelmatig contact met klanten via updates, sessies en nieuwsbrieven, zodat ze steeds een stap voor blijven.

Flexibele opties om ondersteund te worden

De diensten van Move to Impact Group zijn net zo flexibel als hun gebruikers. Bedrijven en consultants kunnen kiezen uit verschillende vormen van support. Het Virtual CSRD Consultant-abonnement biedt stap-voor-stap volledige ondersteuning, terwijl de gratis CSRD Toolbox alles bevat om een start te maken rondom de CSRD-kennis. Daarnaast zijn er e-learnings en blijft het Certified Sustainability Reporting Manager trainingsprogramma in samenwerking met Markus Verbeek Praehep een grote hit. Bovendien werkt Move to Impact samen met consultants en softwareleveranciers om te zorgen dat iedereen die de organisatie kan ondersteunen, op één plek tentoongesteld wordt in de CSRD Toolbox.

De toekomst van duurzaamheid

Deze digitale transformatie is niet alleen een stap vooruit voor Move to Impact, maar ook een stap richting een duurzamere wereld. Door compliance eenvoudiger en toegankelijker te maken, helpt het bedrijf meer organisaties om duurzaamheidsdoelen te realiseren. “We blijven ontwikkelen, leren en luisteren naar onze klanten,” zegt de directie van Move to Impact. “Zo zorgen we dat iedereen klaar is voor de toekomst.”