Nieuw rapport: waarborg mensenrechten bij productie windturbines

Gezocht: Voor een nieuw project in #Oeganda zijn we op zoek naar een platenwals. Retweet is fijn. #dtv #mvo #Recycle ^JB pic.twitter.com/zx8kCqhBEN

Gezocht: Voor een nieuw project in #Oeganda zijn we op zoek naar een lastafel. Retweet is fijn. #dtv #mvo #Recycle ^JB pic.twitter.com/g3gT5LhRLV

Looking for inspiration to build your brand for good? Join us as we host Brand the Change Live on Feb 22nd, an evening with changemakers and branding experts on how to make your product/service a success. buff.ly/2mPwcYl @De_Zwijger #socent #mvo #dezwijger #brandthechange pic.twitter.com/6SMizj83wR

Fijn! Onze printer heeft een mooie nieuwe bestemming gekregen bij Kinderboerderij @ParkhoeveBreda​! #mvo #BetrokkenOndernemersBreda​ #vandersande #Breda pic.twitter.com/6lFYjyFCDc

Gezocht: Voor een nieuw project in #Oeganda zijn we op zoek naar een haakse slijper. Retweet is fijn. #dtv #mvo #Recycle ^JB pic.twitter.com/TU4N9ZzexR

Unieke lijst met 30 Principles on Climate Obligations of Enterprises verplicht bedrijven tot klimaatmaatregelen #MVO_NL #MVO&recht trouw.nl/groen/bedrijve…

Vanwege een ‘Wajong-stempel’ bleek het voor Pinar ontzettend lastig om een baan te vinden. Inmiddels heeft ze bij Timing een vaste aanstelling en zit ze goed op haar plek. Lees haar verhaal 👉 timing.nl/over-timing/ti…👈 #wijdoen #mvo pic.twitter.com/cwQbNzvg8F

Gezocht: Voor een nieuw project in #Oeganda zijn we op zoek naar een afkortzaag metaal. Retweet is fijn. #dtv #mvo #Recycle ^JB pic.twitter.com/GckAddKpuh

Gezocht: Voor een nieuw project in #Oeganda zijn we op zoek naar een aggregaat. Retweet is fijn. #dtv #mvo #Recycle ^JB pic.twitter.com/4vLTVjWTVF

Wij willen graag iets terug doen voor de maatschappij en daarom investeren wij vol overtuiging in diverse goede doelen. Wel in alle stilte en inspirerend voor andere bedrijven: goo.gl/zJtfW9 #kwf #maatschappij #steunen #mvo pic.twitter.com/DlgZqOxpxr

Gezocht: Voor een nieuw project in #Oeganda zijn we op zoek naar een elektrode lasapparaat. Retweet is fijn. #dtv #mvo #Recycle ^JB pic.twitter.com/jCpk25OXsX

Verschillende Britse supermarkten verkopen geen #energiedrank meer aan kinderen. Thanks to @jamieoliver! #MVO #CSR /via @NOS nos.nl/l/2212685

RT @mvovl: 'Ook een sociaal product moet je slim managen en verkopen, anders kan je je missie niet realiseren', zegt Bart Van Kerckhove, directeur #Reigersnest. Ook cruciaal voor #mvo of #duurzaam ondernemen in #sociaaltoerisme @michelpasar @VisitVlaanderen @Westtoer

CSS, GROTE VRIEND! CSS Schoonmaakdiensten BV ziet zich de komende 5 jaren verder groeien, zeker ook qua MVO! En deze maatschappelijk verantwoord ondernemer laat dat heel goed zien, door o.a. vriend te worden van de Oisterwijkse Uitdaging! #mvo #mooieroisterwijk #dankbaar pic.twitter.com/DaGiuWH6xm

Proud of our #Shipping & #Intermodal team at @NIBC_Bank. Great community engagement. #CSR #MVO twitter.com/NIBC_Bank/stat…

.@GreenpeaceNL presenteert in Davos het rapport: 'Justice for People and Planet : Ending the age of corporate capture, collusion and impunity' greenpeace.org/international/… … #mvo

🚀 @MinBijleveld en @HalbeZijlstra informeren Kamer over pogingen van derde landen om in Nederland nucleaire technieken en technologieën te verwerven ☢️ Exportcontrole is cruciaal 🛃 Maar bedrijven kunnen ook veel zelf doen #MVO 💡 rijksoverheid.nl/ministeries/…