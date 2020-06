Nieuw rapport met 33 tips van experts over circulair IT-management

Het rapport, “Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice”, beschrijft hoe de circulaire economie helpt bij het oplossen van de meest urgente uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in verband met IT-producten.

In een lineaire economie nemen we ruwe natuurlijke hulpbronnen en maken we er producten van die we vervolgens weer weggooien als we er klaar mee zijn – vaak na een relatief korte tijd. Het huidige lineaire consumptiemodel veroorzaakt een aanzienlijke uitstoot van koolstofdioxide. Natuurlijke hulpbronnen worden snel uitgeput en er stapelen zich enorme hoeveelheden gevaarlijk elektronisch afval (e-waste) op. Jaarlijks wordt meer dan vijftig miljoen ton weggegooid waarvan slechts 20% op verantwoorde wijze wordt verwerkt.

In een circulaire economie wordt op een meer verantwoorde manier met grondstoffen omgegaan. Het doel is om de levensduur van het product te verlengen en alle materialen te hergebruiken zonder afval te produceren. Dit betekent dat de circulaire economie ons kan helpen om de druk op de planeet te verminderen. Uit het rapport blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen door een notebook met bijna 29 procent kan worden verminderd door het product zes jaar te gebruiken in plaats van vier jaar.

De gemeente Aalborg is een pionier op het gebied van circulaire inkoop en heeft de effecten van een grotere circulariteit gezien. “De hoeveelheid CO2 die we kunnen besparen door IT-producten langer te bewaren, verrast me. Door laptops drie jaar langer te gebruiken, besparen we de uitstoot die gelijk staat aan een jaar lang alle gemeentelijke gebouwen verwarmen en van stroom voorzien“, zegt Birgitte Krebs Schleemann, projectmanager voor duurzaamheidsinkoop bij de gemeente Aalborg.

“Circulaire economie is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”, zegt Joan Prummel, International Advisor Circular Economy bij Rijkswaterstaat. “Het is in onze ogen een systemische aanpak om een aantal zaken te realiseren. Het gaat niet alleen om grondstoffen, maar ook om de uitstoot van CO2, het scheppen van werkgelegenheid, vervuiling, land- en watergebruik en sociale omstandigheden. De circulaire economie als systeem zal bijdragen aan veel van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) waar we het allemaal over eens zijn. Het is niet ‘de oplossing’, maar we zien het als de beste weg naar een duurzame, sociale, gezonde en welvarende samenleving.”

De overgang naar een circulair model is een omslag die zowel grote als kleine veranderingen met zich meebrengt. In het rapport delen experts uit de voorste gelederen van circulariteit en IT 33 concrete tips. “We willen verder gaan dan de theorie – dit rapport biedt praktische hulp voor wie de volgende stap wil zetten“, zegt Clare Hobby.

Hier volgen enkele hoogtepunten uit de 33 tips in het rapport:

Gebruik uw IT-producten langer – dat is het belangrijkste wat u kunt doen om natuurlijke hulpbronnen te sparen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Werk aan de geleidelijke invoering van circulaire processen, zoals retourneringsprogramma’s. Denk circulair wanneer u IT-producten koopt. Gebruik circulaire criteria. Geef uw IT-producten een tweede leven door ze te verkopen. Erken dat circulariteit een teaminspanning vergt en dat niemand het alleen kan. Zowel interne als externe samenwerking is essentieel!

Download the report (pdf) on request