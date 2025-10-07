In Belgische huishoudens liggen naar schatting 55 miljoen ongebruikte elektronische apparaten stof te vergaren. De Belgische start-up Lalec.be speelt hierop in met de lancering van een platform dat consumenten stimuleert om oude elektronische toestellen te recycleren via een unieke combinatie van gamificatie en kortingsbonnen van grote merken zoals Samsung, Smeg, Canon en Sony. De start-up wordt hierbij ondersteund door Start it @KBC.

Lalec.be is bijzonder eenvoudig: een account aanmaken en oude, kapotte of ongebruikte elektronische toestellen naar een inzamelpunt brengen, bijvoorbeeld bij deelnemende Kringwinkels. Daar wordt het toestel samen met de gebruikers-ID geregistreerd, waarna onmiddellijk ‘coins’ worden toegevoegd aan het gebruikersprofiel. Deze coins kunnen worden ingeruild voor kortingen bij deelnemende A-merken zoals Samsung, Smeg, Canon en Sony. Daarnaast wordt de beloningsgeschiedenis ook bijgehouden, en weergegeven in leaderboards met de top-recyclers per stad of regio.

“Ik begrijp niet hoe niemand hier eerder op is gekomen”, getuigt Raymon Schipper, Business manager D2C voor Nederland en België bij Sony. “Voor ons is dit een logische stap: meer recyclage, meer betrokkenheid van de consument, en minder verspilling.”

Gamificatie

Om de betrokkenheid verder te vergroten, introduceert Lalec.be badges, uitdagingen en voortgangsmeters. Zo kunnen gebruikers mijlpalen behalen en beloningen vrijspelen door uitdagingen aan te gaan. Het digitaal platform berekent bovendien hoeveel CO₂-uitstoot er vermeden werd door de ingeleverde apparaten, zodat gebruikers een zicht krijgen op hun positieve impact.

Recycleren zonder schuldgevoel

Na diepgaand onderzoek tijdens zijn masterthesis, waarin onder meer interviews werden afgenomen bij bedrijven als Recupel, Renewi en andere Europese recyclingorganisaties, kwam Alfonso Vandekeybus, oprichter van Lalec.be, tot een opvallende conclusie: niemand weet hoe je consumenten effectief motiveert om elektronica vrijwillig te recycleren.

“De meeste campagnes rekenen op een schuldgevoel of een vaag moreel plichtsbesef, maar dat werkt niet”, vertelt Alfonso Vandekeybus. “Lalec.be gaat uit van het principe dat mensen wél duurzaam willen zijn, ze hebben alleen een klein duwtje in de rug nodig. En dit geven wij via kortingen van merken die ze kennen en vertrouwen.

Circulariteit

Alfonso, een jonge ondernemer met Portugese en Belgische roots, is ervan overtuigd dat e-afval voor de circulaire economie is wat AI voor de techwereld is: onmogelijk te negeren.

“Er werd hier gezegd dat dit ‘de volgende AI’ is. Iedereen praat over data en software, maar de echte revolutie zit in circulariteit. Toch is het vaak moeilijk om mensen hier warm voor te maken, omdat het over afval gaat”, aldus de oprichter.

“Lalec.be bewijst dat circulariteit niet saai hoeft te zijn”, zegt Dirk Lievens, Business Coach bij Start it @KBC. “Ze hebben een model ontwikkeld dat recycling omzet in een beleving waar consumenten wíllen aan meedoen. Als dit op grote schaal wordt uitgerold, kan het de instroom van elektronisch afval voor recyclage verdrievoudigen én deelnemende merken een tastbaar circulair verhaal geven.”

België als springplank

België werd bewust gekozen als lanceringsland, vanwege de bestaande wet- en regelgeving, de hoge mate van milieubewustzijn en de logistieke infrastructuur voor inzameling van elektronisch afval. De start-up bekijkt van hieruit uitbreidingsmogelijkheden naar buurlanden zoals Nederland en Frankrijk.

Foto: Oprichter Alfsonso Vandekeybus