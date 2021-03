Nieuw! Duurzame zwangerschapskleding voor stoere vrouwen

Hallo daar, mag ik mij voorstellen? Ik ben Zwaantje en ik sta voor kwaliteit en duurzaamheid, ik ben een bewuste ondernemer en moeder van 2 kinderen. Met deze achtergrond heb ik een duurzame, multipurpose zwangerschapsjurk ontworpen: The Little Black Maternity Dress

Mijn bedrijf Swan and The People bestaat sinds 2021, waar alles vanuit een duurzame gedachte benaderd wordt. Een bedrijf starten in deze onzekere tijden is natuurlijk een uitdaging, maar ik hoop vrouwen te kunnen inspireren, om hen duurzamer en rustiger te laten leven, vóóral in deze lastige tijden. Let op jezelf en het milieu!

Zwangerschap | Duurzaam | Natuurlijke materialen | Fashion

Mijn ervaring in de fashion industry, mijn liefde voor duurzaam leven en eerlijke productieprocessen bracht mij, tijdens mijn zwangerschap, op het idee van een duurzame, zwarte, multipurpose zwangerschapsjurk.

Suf? Zeker niet!

Zwart, strak, over de knie, met een stoere boothals. Niks degelijks; maar elegant, vrouwelijk en casual. Een jurk die je de hele zwangerschap kunt dragen, een jurk die jou door de zwangerschap draagt. Een compliment voor elk prachtige, zwangere lijf. Maar vooral duurzaam!

Zo kiezen wij altijd voor de beste materialen en gaan we voor kwaliteit, de jurk is gemaakt van viscose. We maken een betere planning voor de naaisters, zij krijgen goed betaald en maken geen overuren, de fabriek waar we mee werken staat in Portugal. We staan ook voor CO2 neutraal vervoer, vervuiling compenseren en we gebruiken liever geen single-use verpakking; plastic is not so fantastic!