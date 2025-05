Het nieuwe wereldwijde duurzame hoofdkantoor van Philips in Amsterdam is in gebruik genomen. Het gebouw brengt transparantie, samenwerking en duurzaamheid samen in een lichte, groene omgeving. De eerste collega’s hebben inmiddels hun intrek genomen, maar in oktober vindt de officiële opening plaats.

Philips HQ Amsterdam

Het gebouw is meer dan een werkplek. Het kantoor weerspiegelt de cultuur van Philips in vorm en functie. Het laat zien waar Philips voor staat: transparantie, verbondenheid en vertrouwen. De open structuur, het vele daglicht en de natuurlijke materialen maken het een plek waar je je welkom voelt en waar je prettig kunt werken. De inrichting stimuleert ontmoeting en samenwerking, maar biedt ook ruimte voor rust en concentratie.

Ontworpen om te verbinden

Het nieuwe hoofdkantoor draait om balans en flexibiliteit. Het is ingericht om mensen te stimuleren naar kantoor te komen. Op kantoor ontstaan de gesprekken, de ideeën en de verbindingen die essentieel zijn voor samenwerking en cultuur. Tegelijkertijd is er veel oog voor rust en focus. De werkvloer bestaat daarom uit meerdere zones: van open ontmoetingsplekken tot stilteruimtes, en van creatieve samenwerkplekken tot individuele werkplekken.

Duurzaamheid in elke keuze

Het pand kreeg een tweede leven met gerecyclede materialen, energiezuinige oplossingen en ruimte voor biodiversiteit rondom het gebouw. De vloerbedekking is gemaakt van oude visnetten, de wanden bevatten hergebruikte isolatiematerialen en het meubilair is modulair en aanpasbaar. Buiten zijn nestelplekken, fruitbomen en zelfs een bijenkorf te vinden. Duurzaamheid zit niet alleen in techniek, maar in elke beslissing die tijdens de ontwikkeling is genomen.

Flexibiliteit en variatie

Het ontwerp is gebaseerd op input van collega’s wereldwijd, verzameld via workshops, enquêtes en observaties. Daaruit kwam naar voren dat de werkplek steeds vaker een plek is voor sociale interactie, overleg en het opbouwen van relaties, maar óók voor gefocust werken. Dat vraagt om flexibiliteit en variatie in het ontwerp, zodat het gebouw de collega’s ondersteunt in al hun dagelijkse werkzaamheden.

Samenwerken stimuleren

Het nieuwe gebouw is daarom laag en breed ingericht als een campus met vijf verdiepingen. Iedere verdieping heeft een eigen karakter en kleurstelling, met subtiele verwijzingen naar het wereldwijde karakter van Philips. Een centrale trap verbindt de verdiepingen visueel en praktisch met elkaar. In tegenstelling tot een torenstructuur met liften en gesloten gangen, stimuleert deze opzet beweging, ontmoeting en overzicht. De horizontale opzet stimuleert samenwerking en verkleint de afstand tussen teams.

Ruimte voor toekomst en vernieuwing

Het gebouw laat ook op een andere manier zien waar Philips voor staat. Niet alleen in uitstraling, maar ook in de keuzes achter het ontwerp. In plaats van nieuwbouw koos Philips voor de huur van een volledig gerenoveerd schoolgebouw uit de jaren vijftig. Die keuze sluit aan bij de duurzaamheidsambities van het bedrijf.

Innovatie

Na een grondige metamorfose is het oude gebouw nu een moderne werkplek voor de lange termijn, waar duurzaamheid en innovatie samenkomen in elke keuze. Innovatie zit hier niet in ingewikkelde technologie of futuristische snufjes, maar juist in de eenvoud van het ontwerp. Duidelijke looproutes, veel licht, goede akoestiek en voldoende variatie. Alles in dienst van hoe mensen écht werken.

Slim, mensgericht en herkenbaar

Die aanpak sluit aan bij de manier waarop Philips technologie ontwikkelt: mensgericht, intuïtief en gericht op het verbeteren van levens. Het hoofdkantoor is daarmee niet alleen een gebouw, maar ook een fysieke uitdrukking van de missie: betere zorg voor meer mensen. Het gebouw ondersteunt collega’s in hun werk en nodigt uit om samen te bouwen aan de toekomst van de gezondheidszorg.