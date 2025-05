Begin dit jaar keerde Jaga Climate Designers terug naar de vertrouwde locatie aan De Beverspijken in ‘s-Hertogenbosch, maar wel in een nieuw, duurzaam kantoorpand. Bij de bouw koos Jaga bewust voor de meest milieuvriendelijke aanpak, van het eerste idee tot het laatste detail. “Duurzaamheid staat niet alleen bij onze producten centraal, maar ook hoe we werken en bouwen. Met het nieuwe kantoor zijn we klaar voor de toekomst”, aldus Chris Heerius directeur van Jaga Nederland.

Vertrouwde locatie

Sinds 2025 heeft Jaga haar thuisbasis weer aan de oude locatie aan De Beverspijken. Door groei verhuisde het bedrijf destijds twee straten verderop, maar Jaga keerde terug naar de plek waar het in Nederland allemaal begon. Chris Heerius, directeur van Jaga Nederland, koesterde al jaren de wens om een duurzaam kantoorpand te bouwen en De Beverspijken bleek de ideale locatie. “Het oude pand voldeed niet aan onze duurzaamheidseisen en visie. We hebben het op een verantwoorde manier gesloopt om ruimte te maken voor een volledig nieuw, toekomstbestendig kantoor dat past bij onze bedrijfsfilosofie.”

Bouwen aan de toekomst

De nieuwbouw gaf Jaga de gelegenheid om het kantoorpand geheel naar wens te ontwerpen. Al meer dan 60 jaar ontwikkelt het Belgische bedrijf duurzame oplossingen voor koelen, verwarmen en ventileren van gebouwen en woningen. In al die jaren heeft Jaga altijd oog gehad voor de toekomst en duurzaamheid. Deze visie moest ook terugkomen in het nieuwe kantoor.

Heerius: “Het kantoor weerspiegelt wie wij zijn: innovatief, duurzaam en altijd in beweging. Het pand is energieneutraal en we hebben op een milieuvriendelijke manier gebouwd. We hergebruikten materialen van het oude pand, installeerden zonnepanelen en een warmtepomp voor duurzame warmte en koeling. We besteedden ook aandacht aan het transport van de bouwmaterialen. We gebruikten elektrische vrachtwagens en een zero-emissie hijskraan om de materialen op hun plek te krijgen. Bovendien is het kantoorpand volledig van hout (Cross Laminated Timber-bouw), een circulair en licht bouwmateriaal. Hout stoot veel minder CO2 uit dan beton, verbruikt minder energie tijdens de bouw en slaat zelfs CO2 op”.

Regionale samenwerkingspartners

Een duurzaam en innovatief kantoorpand bouw je niet alleen. Daarom werkte Jaga bewust samen met regionale partners zoals Verel Building Experiences, Klimax Installatiebedrijven en Maréchal Elektro uit Den Bosch. “We zochten partners die, net als wij, bereid zijn om een stapje verder te gaan om een zo duurzaam mogelijk pand te realiseren. We keken kritisch naar de recyclebaarheid en duurzaamheid van materialen en naar de inrichting. We kozen geen standaardoplossingen, maar maatwerk en innovatieve designs die toekomstproof zijn. Alleen door goede samenwerking maak je écht het verschil”, aldus Heerius.

Practice what you preach

Jaga wilde niet alleen een duurzaam pand realiseren, maar een kantoor dat echt de visie en sfeer van het bedrijf uitstraalt. Naast de kantoorruimtes heeft het pand een trainingsruimte en een adviescentrum. Bezoekers kunnen er kennis maken met de oplossingen van Jaga en zich laten informeren. Heerius: “We wilden niet alleen een fijne en gezonde werkomgeving creëren, maar bezoekers ook inspireren met een ruimte waar duurzaamheid, innovatie en creativiteit samenkomen. Zo maken we bijvoorbeeld niet alleen gebruik van screens om de warmte buiten te houden, maar beperkt een overstek met hoge plantenbakken de zoninval.”

“Onze medewerkers dachten actief mee over het ontwerp en de indeling van het pand. Het resultaat is een open, lichte en inspirerende omgeving. Practice what you preach – dat hebben we gedaan. Jarenlang droomde ik van een duurzaam kantoor en nu staat het er. Onze oude, vertrouwde locatie in een nieuw, duurzaam jasje: daar ben ik enorm trots op. Met dit kantoor kunnen we weer decennia vooruit.”