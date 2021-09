NHG lanceert e-boek voor een duurzame huisartsenpraktijk

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw huisartsenpraktijk(voering)? In het nieuwe e-boek ‘De groene huisartsenpraktijk’ leest u welke maatregelen u vandaag al kunt nemen om uw energieverbruik, CO2 uitstoot, waterverbruik en watervervuiling te reduceren. U leest in het e-boek over de ervaringen van vier huisartsen die hun praktijk hebben verduurzaamd en u krijgt handvatten om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid in uw praktijk.