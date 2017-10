NewMotion verwelkomt overname van Shell

NewMotion blijft focussen op het implementeren van haar missie in Europa door woningen, ondernemingen en openbare parkeerplaatsen te voorzien van snelle laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Door de overname kan NewMotion haar diensten op het gebied van elektrisch rijden versneld uitbreiden, waarbij steeds meer parkeerplaatsen veranderen in oplaadpunten voor elektrische voertuigen en de oplaadervaring van elektrische rijders in heel Europa verbetert.

“Wij zijn erg blij met deze sterke investeerder, die onze missie volledig ondersteunt en ons in staat stelt verder te groeien in Europa, op een moment dat de transitie naar elektrisch rijden in volle gang is, zegt NewMotion-CEO Sytse Zuidema. “Het is geweldig dat onze missie en rotsvaste geloof in een minder vervuilende energiebron zo sterk wordt onderschreven door Shell, één van de meest toonaangevende energiebedrijven ter wereld.”

Over NewMotion

NewMotion, met haar hoofdkantoor in Amsterdam, is een pionier in het opladen van elektrische voertuigen. Het heeft een Europees netwerk van meer dan 50.000 cloud-connected oplaadpunten en er zijn meer dan 100.000 oplaadkaarten in omloop. NewMotion helpt organisaties en individuen niet alleen met het opladen van hun elektrische voertuigen, maar biedt full-service oplossingen. Zo is er een app waarmee oplaadpunten gevonden kunnen worden, maar waarmee ook het energieverbruik en de kosten van het opladen inzichtelijk worden gemaakt. NewMotion zorgt bovendien in heel Europa voor het onderhoud van de oplaadpunten. De laadpalen zijn in 2016 onderscheiden met een Red Dot Design Award.