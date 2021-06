NewMotion eerste laadpuntaanbieder ter wereld met licentie voor netbalancering op megawattschaal

NewMotion, de toonaangevende Europese leverancier van slimme laadoplossingen en onderdeel van Shell, kondigt vandaag aan de eerste laadpuntaanbieder ter wereld te zijn met een licentie om netbalanceringsdiensten te leveren op een megawattschaal. Dit is een schaal die gelijk staat aan het energieverbruik van 1.000 huishoudens, waarbij individuele elektrische voertuigen worden samengevoegd tot een virtuele batterij. NewMotion gaat de nieuwe dienst inzetten voor haar duizenden klanten op het bestaande NewMotion-netwerk van slimme laders.

Een duurzamer alternatief

De hoeveelheid duurzame energie op het elektriciteitsnet neemt toe. In 2020 nam volgens het CBS de productie van groene stroom met 40 procent toe ten opzichte van het jaar ervoor. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, zorgt deze toename van hernieuwbare energie op het net voor meer frequentieschommelingen. De noodzaak van netbalancering wordt hierdoor groter. Netbalancering – het opvangen van fluctuaties in het stroomnetwerk – met elektrische voertuigen (EV’s) is een duurzamer alternatief dan bestaande oplossingen. Wanneer EV’s hiervoor op grote schaal worden ingezet, wordt afhankelijkheid van kolen- en gascentrales gereduceerd.

Netbalancering via FCR

Om frequentieschommelingen op te vangen gaat NewMotion de netbalanceringsdienst frequency containment reserve (FCR) leveren aan TenneT. FCR is het belangrijkste middel om grote stroomonderbrekingen op te vangen. Met hun reserves kunnen marktpartijen, zoals NewMotion, transmissienetbeheerders zoals TenneT helpen om het Europese net op 50 Hertz frequentie te houden en stroomstoringen te voorkomen. NewMotion’s netwerk van slimme laders kan binnen enkele seconden reageren op afwijkingen van de netfrequentie. Dit is tot 600% sneller dan alternatieven op basis van fossiele brandstoffen, terwijl het geen noemenswaardig effect heeft op de laadervaring.

“We zijn er trots op dat we als eerste aanbieder in Europa een licentie voor FCR diensten met EV’s op megawattschaal hebben ontvangen. Zodoende gebruiken we ons slimme laadnetwerk om het elektriciteitsnet in evenwicht te brengen”, zegt Arjan Keizer, Chief Strategy Officer bij NewMotion. “De licentie van TenneT ontsluit nog beter de waarde van slimme laders en EV’s. Voorheen waren dit onbenutte en gedecentraliseerde energiebronnen. Het benutten van de bestaande laadinfrastructuur en EV-batterijcapaciteit is een materiële stap in de energietransitie.”

Er gelden strenge voorwaarden voor het leveren van FCR diensten. Hierdoor zijn er nog weinig bedrijven die de de benodigde technologie in huis hebben om hieraan deel te nemen. Keizer vervolgt: “Met onze laadtechnologie die tegelijkertijd de laadsessies van duizenden EV’s optimaliseert, tonen we aan dat slim laden zowel een effectieve als een duurzamere manier is om het elektriciteitsnet in evenwicht te brengen.”

Maarten Abbenhuis, COO bij TenneT: “TenneT ziet een toekomst voor zich waarin EV’s een relevant onderdeel zijn van de benodigde oplossingen om het net in evenwicht te brengen. Daarom zijn we met een aantal marktpartijen, waaronder NewMotion, een pilot gestart. Hierin hebben we gekeken of én hoe de partijen kunnen bijdragen aan het veiligstellen van een stabiele Europese netfrequentie (50 Hz). We zijn blij om te zien dat deze pilot nu leidt tot de certificering van NewMotion voor netbalanceringsdiensten. Deze nieuwe partijen en technologieën maken maken het elektriciteitssysteem – door de concurrerende markt – uiteindelijk veerkrachtiger.”

Slim laden optimaliseren

Slimme laadpunten kunnen worden ingezet om laadsessies te plannen en laadsnelheden te beïnvloeden. Hierdoor wordt energie optimaal over de tijd gespreid, zowel in het voordeel van de EV-rijder als in het voordeel van het net. In samenwerking met technologieleverancier Enervalis gebruikt NewMotion de laadsnelheid als buffer om in te spelen op frequentieschommelingen: wanneer de frequentie te laag is vertraagt het opladen en als de frequentie te hoog is versnelt het opladen juist.

Volle accu

Dankzij het slimme laadalgoritme zijn EV-rijders nog steeds verzekerd van een volle accu wanneer ze die nodig hebben. Door slechts 4.000 EV’s op het net aan te sluiten, kan NewMotion 1 megawatt leveren voor netbalanceringsdiensten. NewMotion gaat de netbalanceringsdienst aanbieden aan klanten en zal de dienst op termijn beschikbaar maken voor alle slimme laders in het bestaande netwerk.