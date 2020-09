Nestlé Purina introduceert eerste recyclebare portiezakje voor nat voer voor huisdieren

Nestlé’s Purina heeft het eerste zakje van monoverpakking in de diervoedingsindustrie ontwikkeld in Nederland onder het merk Purina FELIX. Dit is uniek omdat het de eerste monoverpakkingszakjes in de diervoedingsindustrie van natte voeding zijn. Het is ook een volgende stap in het streven van Nestlé om tegen 2025 100% recyclebare of herbruikbare verpakkingen te gebruiken.

De eerste markt om deze innovatieve verpakking te introduceren is Nederland omdat de infrastructuur voor het recyclen van kunststoffen een voorsprong heeft op veel andere landen. Twee varianten (Kip en Rundvlees) van Felix nat kattenvoer worden exclusief bij Albert Heijn verkocht. De omverpakking, een kartonnen doos, bestaat voor 80 procent uit gerecycled materiaal en is volledig recyclebaar. Het portiezakje is gemaakt van een hittebestendig monomateriaal kunststof, dat in Nederland kan worden gerecycled.

In de loop van het jaar hoopt Purina meer te weten te komen over de schaalvergroting van dit soort innovaties en over de reactie van de consument op dit soort initiatieven.

“We hebben toegezegd dat al onze verpakkingen in 2025 recyclebaar of herbruikbaar zullen zijn. Het afgelopen jaar hebben we grote stappen gezet: het meest recente voorbeeld is de herlancering van onze Beyond diervoeding productverpakkingen, die nu ontworpen zijn om te worden gerecycled. Purina wil helpen een wereld te creëren waar huisdieren en mensen kunnen gedijen, en initiatieven zoals deze helpen ons om de planeet te beschermen” zegt Business Executive Officer van Nestlé’s petfood business Purina, Antal van Hout.

Een soort plastic

De nieuwe verpakking bestaat uit slechts één soort kunststof, Polypropyleen (PP). De kunststoffen die in Nederland worden ingezameld zijn PET (frisdrankflessen), HD-PE (reinigingsmiddelen), PVC (transparante verpakkingen), PP (botervlootjes), PS (isolatiemateriaal) en LDPE (folies). De verschillende soorten kunststoffen worden met een sorteermachine gescheiden en worden na scheiding hergebruikt. Om de herbruikbaarheid op schaal te vergemakkelijken, moeten de verpakkingen uit één soort kunststof bestaan. Daarom zijn de verpakkingen voor deze twee FELIX specifieke soorten volledig opgebouwd uit Polypropyleen (PP).

Nestlé’s bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe verpakkingsoplossingen

Verpakkingsinnovatie is een belangrijke uitdaging op weg naar een afvalvrije toekomst. Naast het eerste interne verpakkingsonderzoek van de industrie met het Nestlé Institute of Packaging Sciences, investeert Nestlé 1,9 miljard euro in het creëren van een circulaire economie voor kunststoffen, naast het met een derde verminderen van het gebruik van nieuw plastic in haar verpakkingen tegen 2025.