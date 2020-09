Nestlé intensiveert haar inspanningen naar transformatie van duurzame verpakkingen

Nestlé intensiveert haar acties om tegen 2025 100% van haar verpakkingen recyclebaar of herbruikbaar te maken en om het gebruik van nieuwe kunststoffen in dezelfde periode met een derde te verminderen. Vandaag kondigde het bedrijf een reeks nieuwe initiatieven aan, waaronder een investering van 30 miljoen dollar om gerecyclede kunststoffen van voedselkwaliteit in de Verenigde Staten te verhogen, een hervulsysteem voor diervoeding in Chili en de eerste in haar soort recyclebare papieren verpakking voor Maggi-bouillonblokjes in Frankrijk. 87 procent van Nestlé’s verpakkingen is al recyclebaar of herbruikbaar.

Véronique Cremades-Mathis, Global Head of Sustainable Packaging bij Nestlé, zegt: “We hebben vooruitgang geboekt in de transformatieve reis naar een afvalvrije toekomst, maar we weten dat er nog meer werk aan de winkel is. Als ’s werelds grootste levensmiddelenbedrijf zetten we onze omvang en schaal in om het probleem van verpakkingsafval overal waar we actief zijn aan te pakken.”

Zelfs nu COVID-19 voor meer uitdagingen zorgt, blijft het bedrijf toegewijd aan duurzame verpakkingen. Nestlé blijft een leidende rol spelen in het helpen oplossen van het probleem van plasticvervuiling, door middel van haar driepijlerbenadering die in januari 2019 werd gelanceerd:

Pijler 1: Ontwikkeling van nieuwe verpakkingen

Overgang naar papieren verpakkingen in verschillende uitvoeringen. De Smarties reep, een populair chocoladeproduct met een kleurcoating, is bijvoorbeeld verkrijgbaar in een recyclebare papieren verpakking in het Verenigd Koninkrijk.

Gerber en Piltti-babyvoeding gebruiken een unieke pouch gemaakt van slechts één materiaalsoort, dat is ontworpen om de recyclingwaarde te verhogen.

Nespresso heeft nieuwe capsules geïntroduceerd die gemaakt zijn van 80% gerecycled aluminium, een belangrijke stap in de richting van circulariteit.

Nestlé Waters heeft de hoeveelheid rPET, gerecycled PET materiaal dat sinds 2019 wordt gebruikt, verdubbeld in haar portfolio van fleswater in de VS tot 16,5%.

Pijler 2: Vormgeven aan een afvalvrije toekomst

In augustus 2020 bereikte Nestlé Filippijnen plasticneutraliteit. Dat betekent dat Nestlé dezelfde hoeveelheid plastic inzamelde en verwerkte als de verkochte producten bevat. Daarmee voorkomt zij de verdere stroom van plastic naar stortplaatsen en oceanen.

Samen met Project STOP creëert Nestlé een duurzaam afvalbeheersysteem in Indonesië en helpt de plasticvervuiling van de oceaan te verminderen.

Nestlé is begonnen aan een proef om flexibles, een zachte variant van plastic, in te zamelen, sorteren en verwerken in Australië.

Nestlé is bezig met het opschalen van herbruikbare en navulbare opties voor haar diervoeding en oploskoffie, bijvoorbeeld door samenwerking met de start-up MIWA in Zwitserland.

Nestlé pleit voor het ontwerp en de implementatie van betaalbare en effectieve verplichte regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkhei d. Ze heeft 20 landen geïdentificeerd, goed voor 50% van het plasticgebruik van het bedrijf, waar het bedrijf de recyclingpercentages en de infrastructuur voor afvalbeheer zal ondersteunen.

Pijler 3: Nieuw gedrag stimuleren

Nestlé rolt een duurzaam verpakkingsonderwijs- en trainingsprogramma uit voor meer dan 290.000 werknemers om gedragsverandering te versnellen en het bedrijf te helpen zijn verpakkingsdoelstellingen te halen.

Nestlé introduceerde een digitaal platform om consumenten te helpen hun verpakkingsafval op de juiste manier af te voeren in Italië.

Nescafé Dolce Gusto lanceerde een op consumenten gerichte educatiecampagne om recycling in Duitsland en Mexico te promoten.

Nestlé stimuleert positieve verandering via schoolprogramma’s, zoals het Tunuyan Verde-project in Argentinië.

In Algramo (Chili), MIWA (Zwitserland) en Loop (Frankrijk) bieden pilots van hervulbare en herbruikbare verpakkingsoplossingen een nieuwe winkelervaring.

Bovendien kondigde het bedrijf aan innovatieve oplossingen te zoeken en te ondersteunen via de Nestlé Creating Shared Value (CSV)-prijs, die op 30 september wordt gelanceerd. In samenwerking met de non-profitorganisatie Ashoka zal de Nestlé CSV-prijs CHF 250.000 toekennen aan subsidies voor innovaties op het gebied van systeemverandering, zoals alternatieve toeleveringssystemen en grondoplossingen om plastic afval aan te pakken in gebieden waar dit hard nodig is.

De ontwikkeling en het testen van nieuwe, milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen wordt aangestuurd door het Nestlé Institute of Packaging Sciences, de eerste in haar soort in de voedingsindustrie. Het instituut heeft ongeveer 50 wetenschappers die baanbrekend verpakkingsonderzoek uitvoeren om de veiligheid en toepasbaarheid van nieuwe materialen te waarborgen. Onderzoeksresultaten zijn onder meer nieuwe hervulbare of herbruikbare systemen, vereenvoudigde materialen, hoogwaardig barrièrepapier en de introductie van meer gerecycled materiaal in de verpakkingen van Nestlé. Het instituut werkt nauw samen met meer dan 180 verpakkingsexperts uit Nestlé’s wereldwijde R&D-netwerk, evenals met onderzoeksinstellingen, start-ups en leveranciers. Nestlé zal doorgaan met het introduceren van alternatieve verpakkingsmaterialen en nieuwe bezorgsystemen, investeren in infrastructuur en samenwerken met consumenten om de uitdaging van verpakkingsafval op te lossen.