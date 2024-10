Neste versterkt de capaciteiten voor chemische recycling door samenwerking met Tepsa Netherlands voor de opslag en verwerking van vloeibaar gemaakt afvalplastic (‘liquified waste plastics’) in Rotterdam. Deze samenwerking, die zich richt op het in gebruik nemen van geavanceerde opslagtanks, benadrukt de inzet van het bedrijf om hun capaciteiten voor de verwerking van liquified waste plastics uit te breiden en de circulaire economie te bevorderen.

Volgend op succesvolle verwerkingsruns op industriële schaal, zet Neste verdere stappen richting het gebruik van grotere hoeveelheden liquified waste plastics als grondstof in hun raffinaderij in Porvoo, Finland, waar dit wordt omgezet in Neste RE™, een hoogwaardige, gerecyclede ‘drop-in’ grondstof voor de productie van nieuwe kunststoffen en chemicaliën.

De nieuwe opslagtanks worden geplaatst in de haven van Rotterdam met als doel de toeleveringsketens te optimaliseren en de logistiek te stroomlijnen. Dit centrale en belangrijke logistieke knooppunt biedt Neste naadloze connectiviteit met de uitgebreide infrastructuur van het continent, nu het bedrijf de toevoer van liquified waste plastics via verschillende leveranciers in Europa aan het verzekeren is.

De ultramoderne opslagoplossing en de bijbehorende infrastructuur gaan zorgen voor veilige en betrouwbare opslag van liquified waste plastics. De voorbereiding en installatie van de tanks zijn zorgvuldig gepland, wat de inzet van beide bedrijven voor veiligheid onderstreept. De tanks worden naar verwachting in de tweede helft van 2025 in gebruik genomen, wat overeenkomt met het tijdschema voor de uitbreiding van de verwerkingsinstallaties voor liquified waste plastics in Porvoo, die momenteel gaande is.

“De nieuwe opslagtanks in Rotterdam maken efficiënte logistiek mogelijk en zijn belangrijk voor het optimaliseren van onze toeleveringsketen en het bereiken van onze ambitieuze doelen voor de verwerking van liquified waste plastics. We breiden ons netwerk van leveranciers van liquified waste plastics continu uit en de nieuwe opslagfaciliteiten verhogen onze flexibiliteit daarin aanzienlijk. Dit helpt het pad te effenen richting een duurzamere en circulaire kunststof-economie en we zijn enthousiast over de mogelijkheden die deze samenwerking biedt,” zegt Andreas Teir, Head of Chemical Recycling bij Neste.

“Deze nieuwe samenwerking markeert een belangrijke stap vooruit in onze langetermijn- doelstellingen voor duurzaamheid en de energietransitie. In de tweede helft van 2025 gaan we beginnen met het opslaan van liquified waste plastics, waarmee we onze productportfolio diversifiëren en onze leiderschapspositie in de opslag van duurzamere, koolstofarme producten versterken. Voortbouwend op onze bestaande samenwerking met Neste, ondersteunt dit partnerschap onze strategie om ons dienstenaanbod te verbreden en Neste te ondersteunen om het pad te effenen naar een duurzamere en circulaire economie,” zegt Bruno Hayem, CEO van Tepsa.

Neste ontwikkelt de chemische recycling van plastic afval en heeft de ambitie om meer dan één miljoen ton plastic afval per jaar te verwerken. Om grotere hoeveelheden vloeibare afvalstromen te verwerken, breiden we onze capaciteiten uit voor de verwerking van 150.000 ton liquified waste plastics per jaar. We gebruiken grondstoffen zoals liquified waste plastics of vloeibaar gemaakte afgedankte rubberen banden, en raffineren deze tot hoogwaardige ‘drop-in’ grondstoffen voor de productie van nieuwe kunststoffen.

Foto: Terminal van Tepsa Netherlands in Rotterdam. Bron: Tepsa Netherlands