Neste opent wereldwijde hub voor de Renewable Aviation divisie in Hoofddorp

Neste, ’s werelds grootste leverancier van hernieuwbare diesel en het op twee na duurzaamste bedrijf ter wereld*, versterkt zijn positie in Nederland. Het bedrijf heeft een kantoor geopend in Hoofddorp, in de regio Amsterdam. Het kantoor zal dienen als wereldwijde hub voor de groeiende Renewable Aviation divisie. Neste lanceert nu ook Neste MY Renewable Diesel™ voor klimaatbewuste klanten.

“De opening van ons nieuwe kantoor in Nederland is een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van onze groeistrategie voor Renewable Aviation wereldwijd. We zijn vastbesloten om onze klanten en de hele luchtvaartbranche te helpen hun broeikasgasemissies te verlagen met onze Neste MY Renewable Jet Fuel™. De brandstof is tijdens meer dan 1.000 commerciële vluchten getest en wordt al verkocht en gebruikt op de markt”, aldus Peter Vanacker, President en CEO van Neste.

Nederland behoort tot de landen die het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen wereldwijd het sterkst bevorderen. Door de commerciële activiteiten van de divisie Renewable Aviation in de regio Amsterdam te concentreren, wil Neste de groei van het bedrijf verder te versnellen en haar strategische doel, om de belangrijkste partner voor de luchtvaartbranche te worden als het gaat om de wereldwijde levering van hernieuwbare brandstof voor vliegtuigen, nastreven. De Renewable Aviation divisie zal worden geleid door Thorsten Lange, die uiterlijk in februari 2020, als Executive Vice President en lid van het directiecomité van Neste, zal aantreden.

Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag wereldwijd, heeft Neste haar capaciteit om te produceren reeds verhoogd, en is daarmee in staat om 100.000 ton hernieuwbare vliegtuigbrandstof per jaar te leveren. In 2022 heeft Neste de capaciteit om jaarlijks meer dan 1 miljoen ton te produceren.

Neste lanceert Neste MY Renewable Diesel in Nederland

Neste lanceert nu Neste MY Renewable Diesel voor de Nederlandse markt via zijn distributiepartners Future Fuels Wholesale B.V., EG Retail (Netherlands) B.V onderdeel van EG Group, Calpam SMD Olie B.V. en Tamoil Nederland B.V. Neste MY Renewable Diesel is geproduceerd op basis van 100% hernieuwbare grondstoffen. Het kwalitatief hoogwaardige en duurzame brandstofproduct zal eind 2019 verkrijgbaar zijn op meer dan 60 locaties in het land. De exacte locaties kunt u op www.nestemy.nl vinden.

“De klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Door Neste MY Renewable Diesel te gebruiken, kunnen onze klanten tot wel 90% minder broeikasgassen uitstoten dan bij het gebruik van fossiele diesel. Met veel enthousiasme, lanceren we deze brandstof nu ook in Nederland. Het is een duurzaam alternatief voor fossiele diesel en vereist geen aanpassingen aan bestaande motoren en voertuigen”, legt Carl Nyberg, Executive Vice President van de divisie Renewable Road Transportation van Neste uit.

Neste MY Renewable Diesel is niet alleen in Nederland, maar ook voor klanten in Californië en Oregon in de Verenigde Staten en in Finland, Zweden, Letland en Litouwen verkrijgbaar.

Toenemende aanwezigheid in Nederland

Neste is sinds 2011, het jaar waarin haar raffinaderij voor hernieuwbare producten in gebruik werd genomen, actief in Nederland. De raffinaderij in Rotterdam behoort, samen met de raffinaderij in Singapore, tot de grootste en meest geavanceerde hernieuwbare-dieselraffinaderijen ter wereld. De totale productiecapaciteit van Neste voor hernieuwbare diesel en andere hernieuwbare producten bedraagt bijna 3 miljoen ton per jaar en zal in 2022 zijn gestegen naar bijna 4,5 miljoen ton per jaar.

*) Volgens de Corporate Knights 2019 Global 100 Most Sustainable Corporations list.